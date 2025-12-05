Wichtige Termine vom 8. bis 12. Dezember im ÜberblickDie Woche bringt eine dichte Mischung aus wichtigen Konjunktursignalen, zentralen Notenbankentscheidungen und zahlreichen Unternehmenszahlen, die von Asien über Europa bis in die USA reichen. Während Inflations- und Produktionsdaten das makroökonomische Bild schärfen, setzen politische Termine sowie Branchen-Events von Energie bis Digitalisierung zusätzliche Akzente. Insgesamt zeichnet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de