Die Aktien der deutschen Autobauer zeigen sich weiter von ihrer freundlichen Seite. Nach dem starken Vortag verzeichnen Mercedes, BMW, Volkswagen und Porsche auch zum Wochenabschluss kräftige Kursgewinne. Neben der allgemein guten Branchenstimmung machen News zur Förderung von E-Autos Hoffnung.Rückenwind kam aus Berlin: Der Bundestag verlängerte die Steuerbefreiung für Elektroautos um weitere fünf Jahre. Käufer, die ihr Fahrzeug bis Ende 2030 erstmals zulassen, sparen damit bis zu zehn Jahre lang ...

