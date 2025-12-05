DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. Dezember bis Montag, 8. Dezember (vorläufige Fassung)

(Technische Wiederholung) === Montag, 8. Dezember *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK) 07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz) *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember *** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money: technological disruption and the future of financial services" *** - CN/Aussenhandel November ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:29 ET (14:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.