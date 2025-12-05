Emittent / Herausgeber: Börse Hamburg
Hamburg, 05. Dezember 2025 - An der Börse Hamburg wurde der Börsenrat für die Amtsperiode 2026 bis 2028 gewählt. Auf der heutigen konstituierenden Sitzung wurde Frank Schriever, Vice Chairman Wealth Management der Deutsche Bank AG, zum neuen Vorsitzenden des Börsenrates gewählt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende des Börsenrates löst Marcus Vitt ab, der seit 2003 dem Gremium angehörte und die Position des Vorsitzenden eine Amtsperiode innehatte. "Mit Frank Schriever übernimmt ein renommierter Finanzexperte den Vorsitz des Börsenrates. Er bringt nicht nur langjährige Expertise, sondern auch eine klare Vision für die Zukunft des Börsenplatzes Hamburg mit. Ich wünsche ihm viel Erfolg für die nächste Amtsperiode", erklärt Marcus Vitt zur Amtsübergabe. Schriever ist seit 2011 Börsenratsmitglied. "Ich freue mich, den Vorsitz zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Börsenrat möchte ich die Börse Hamburg als modernen, transparenten und zukunftsfähigen Handelsplatz weiterentwickeln", betont Schriever. Sein Ziel: die Attraktivität für Anleger steigern und die Position der Börse im digitalen Zeitalter festigen.
