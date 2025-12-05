NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Atempause in der Erholungsrally ist es am Freitag an den US-Börsen wieder nach oben gegangen. Anleger blieben mutig vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, für die mit einer Zinssenkung gerechnet wird. Sie richteten zum Wochenschluss nochmals ihre Blicke auf Wirtschaftsdaten.

Neben Daten zur Verbraucherstimmung galt das Interesse eine halbe Stunde nach dem Börsenauftakt dem PCE-Kerndeflator, der für die Fed ein wichtiges Preismaß darstellt. Er erfüllte die Erwartungen und blieb damit in ersten Reaktionen ohne größere Auswirkungen.

Nach einer halben Handelsstunde festigte der Dow Jones Industrial sein Dreiwochenhoch, indem er um 0,5 Prozent auf 48.102 Zähler stieg. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten rückt damit wieder in greifbare Nähe, nachdem die Erholungsrally am Vortag pausiert hatte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es außerdem um gut ein halbes Prozent auf 6.888 Zähler hoch, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 25.769 Punkten auf ein besonders deutliches Plus von 0,7 Prozent kam. Auch diese beiden Indizes nähern sich wieder ihren Rekorden./tih/mis

