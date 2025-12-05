EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Personalie

Neuordnung im Vorstand von Eckert & Ziegler



05.12.2025 / 16:10 CET/CEST

Berlin, 5. Dezember 2025. Der Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat beschlossen, zum 1.1.2026 den Vorstand von drei auf zwei Mitglieder zu verkleinern. Der Vertrag von Frank Yeager, Vorstandsmitglied und verantwortlich für das Segment Isotope Products endet planmäßig zum 31.12.2025. Herr Yeager wird dem Segment Isotope Products weiterhin in leitender Funktion vorstehen.



Der Vorstand der Gesellschaft besteht damit ab 1.1.2026 aus Dr. Harald Hasselmann (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Gunnar Mann (Mitglied des Vorstands).



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de , www.ezag.de



05.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

