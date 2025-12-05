© Foto: Pierre Blaché - pixabayNach dem langen Shutdown der Regierung kommen jetzt wieder verlässliche Wirtschaftsdaten. Am Freitag veröffentlichte das Bureau of Economic Analysis (BEA) die US-Inflationszahlen. Am Freitag stand im Fokus der Anleger der Preisindex für private Konsumausgaben des US-Handelsministeriums, der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator und die erste wichtige Datenveröffentlichung seit dem 43-tägigen Regierungsstillstand, der die Veröffentlichung offizieller Statistiken unmöglich gemacht hatte. Der PCE-Preisindex stieg im September gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie erhöhte sich der PCE-Preisindex um 0,2 Prozent. …Den vollständigen Artikel lesen
