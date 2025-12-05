Nach dem langen Shutdown der Regierung kommen jetzt wieder verlässliche Wirtschaftsdaten. Am Freitag veröffentlichte das Bureau of Economic Analysis (BEA) die US-Inflationszahlen. Am Freitag stand im Fokus der Anleger der Preisindex für private Konsumausgaben des US-Handelsministeriums, der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator und die erste wichtige Datenveröffentlichung seit dem 43-tägigen Regierungsstillstand, der die Veröffentlichung offizieller Statistiken unmöglich gemacht hatte. Der PCE-Preisindex stieg im September gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie erhöhte sich der PCE-Preisindex um 0,2 Prozent. …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.