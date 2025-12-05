© Foto: OpenAI

Eine neue Studie zeigt: Schweizer Unternehmen planen, Teile ihrer Produktion ins Ausland zu verlagern, um die Auswirkungen der US-Zölle abzufedern.Schweizer Unternehmen planen Auslandsinvestitionen, um US-Zölle auszugleichen, wie eine Studie zeigt. Die Unternehmen wollen Teile ihrer Geschäftstätigkeit verlagern, um den Auswirkungen der US-Zölle zu begegnen. Dies geht aus einer Studie des Wirtschaftsverbandes economiesuisse hervor. In der Studie wurden vor und nach der Einigung der Schweiz im vergangenen Monat über eine Senkung der US-Zölle von 39 auf 15 Prozent, mehr als 400 Unternehmen befragt. Ein Viertel der Unternehmen hatte bereits konkrete Schritte identifiziert, die sie unternahmen. …