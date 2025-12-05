Anzeige
Freitag, 05.12.2025
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
Dow Jones News
05.12.2025 16:33 Uhr
WOCHENVORSCHAU/8. bis 12. Dezember (50. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 12. Dezember (50. KW) 

=== 
M O N T A G, 8. Dezember 2025 
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
  07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und 
     Geschäftsbericht (09:30 BI-PK) 
  07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz) 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember 
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation 
     of money: technological disruption and the future of financial services" 
***   - CN/Außenhandel November 
 
D I E N S T A G, 9. Dezember 2025 
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung 
     des geldpolitischen Rats 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 
     12:30 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober 
*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "AI and the 
     Future of Central Banking" 
  10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei 
     EZB-Bankenaufsichtskonferenz 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q 
*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober (Sep gestrichen) 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
    - CN/Staatspräsident Xi, Treffen mit Chefs internationaler 
     Wirtschaftsorganisationen 
 
M I T T W O C H, 10. Dezember 2025 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November 
*** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis 
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), 
     Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz 
*** 11:55 GB/EZB Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft von Euro und Dollar 
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell) 
*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q 
  22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q 
 
D O N N E R S T A G, 11. Dezember 2025 
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK) 
*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 
  10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
     Halle (IWH), Konjunkturprognose 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Winter 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches 
     Institut für Wirtschaftsforschung 
  11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 PK) 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise November 
***   - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
***   - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis 
 
F R E I T A G, 12. Dezember 2025 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November 
*** 08:00 GB/BIP Monat Oktober 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober 
  08:30 DE/Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), 
     Konjunkturprognose Winter 2025 
*** 14:00 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede in Delaware 
     State Chamber of Commerce 
*** 14:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei 
     University of Cincinnati Real Estate Center Roundtable Series event 
***   - BE/Ecofin-Treffen 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:59 ET (14:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
