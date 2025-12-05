Anzeige
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
Dow Jones News
05.12.2025 16:33 Uhr
WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Dezember (51. KW)

=== 
M O N T A G, 15. Dezember 2025 
*** 00:50 JP/Bank of Japan, Tankan 4Q 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion November 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November 
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise November 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember 
 
D I E N S T A G, 16. Dezember 2025 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 14:30 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober, November 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober/November 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Dezember 
*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV 
 
M I T T W O C H, 17. Dezember 2025 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz November 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches 
     Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November 
*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
 
D O N N E R S T A G, 18. Dezember 2025 
  07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz November 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember 
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für 
     Wachstum und Inflation in der Eurozone 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November 
*** 14:30 US/Realeinkommen November 
  22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q 
 
***   - BE/EU-Gipfel 
 
F R E I T A G, 19. Dezember 2025 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar 
  08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate 
  08:00 DE/Insolvenzen September 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für 
     Wirtschaftsforschung Dezember 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November 
***   - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
***   - DE/Deutsche Bundesbank, gesamtwirtschaftliche Prognose 
    - DE/Eurex: Großer Verfallstermin 
===

