Stärkung der Führung, während LambdaTest die nächste Phase seiner KI-gestützten Testinnovationen und seines Unternehmenswachstums vorantreibt

LambdaTest, eine führende GenAI-native Plattform für Qualitätssicherung, gab heute die Beförderung von Mudit Singh zum Mitbegründer bekannt. Mit dieser Entscheidung werden seine Beiträge zur Gestaltung des Unternehmenswachstums, zur Stärkung der globalen Marke und zur Förderung der Produktakzeptanz in wichtigen Märkten gewürdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251204130709/de/

Mudit Singh, Co-Founder and Head of Growth, LambdaTest

Mudit kam 2017 zu LambdaTest und war maßgeblich am Aufbau der Marketing-Engine, der produktorientierten Wachstumsinitiativen und der Community-Programme des Unternehmens beteiligt. Unter seiner Leitung als Head of Marketing and Growth hat LambdaTest seine Unternehmenspräsenz ausgebaut, wirkungsvolle Kampagnen gestartet und sich zu einem vertrauenswürdigen Partner für Tausende von Entwicklungs- und QA-Teams weltweit entwickelt.

"Mudit ist seit den Anfängen Teil der Geschichte von LambdaTest. Seine Ernennung zum Mitbegründer würdigt den Einfluss, das Engagement und die Führungsqualitäten, die er während unserer gesamten Reise unter Beweis gestellt hat", sagte Asad Khan, CEO und Mitbegründer von LambdaTest. "Er war entscheidend für unser Wachstum, vom Aufbau von Teams und einer Unternehmenskultur bis hin zur Förderung unserer Marke und Marktexpansion. Da wir zunehmend auf KI-gestützte Tests setzen, werden die Vision und die Tatkraft von Mudit für das nächste Kapitel von LambdaTest von zentraler Bedeutung sein."

Als Mitbegründer wird Mudit die langfristige Vision von LambdaTest mitgestalten, die weltweit zuverlässigste und intelligenteste Plattform für die Testausführung aufzubauen. Er wird das strategische Wachstum in den Bereichen Marke, Partnerschaften und globale Expansion vorantreiben und gleichzeitig den Fokus des Unternehmens auf KI-gesteuerte Innovationen verstärken. Zu seinen neuen Aufgaben gehört es, die Führungsposition von LambdaTest zu stärken, während sich die Branche in Richtung autonomer Tests und intelligenter Orchestrierung entwickelt.

LambdaTest entwickelt seine Plattform kontinuierlich weiter, mit KI-gestützter Testausführung, intelligentem Debugging und tieferen Unternehmensintegrationen. Während Unternehmen ihre Qualitätssicherungspraktiken modernisieren, investiert LambdaTest in die Erweiterung seiner Unternehmenskapazitäten, den Ausbau seiner globalen Reichweite und den Aufbau einer Infrastruktur für die nächste Generation der digitalen Erlebnisqualitätssicherung.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-basierte Qualitätsentwicklungsplattform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251204130709/de/

Contacts:

press@lambdatest.com