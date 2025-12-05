Diese MSCI World ETFs sind extrem günstig und bieten Anlegern die Möglichkeit, problemlos langfristig Vermögen aufzubauen. Eine falsche Entscheidung kann allerdings schnell zu sechsstelligen Summen weniger im Depot führen. Immer mehr Menschen in Deutschland möchten weltweit breit gestreut Vermögen aufbauen. Das wird hierzulande sehr gerne mit dem MSCI World - dem weltweit über Industrieländer streuenden Index - gemacht. Allerdings gibt es auch bei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.