Der chinesische Autobauer Changan wird innerhalb der nächsten zwei Jahren Fahrzeuge seiner Elektroauto-Marken Avatr und Nevo in Europa auf den Markt bringen und erwägt laut einem hochrangigen Manager auch, leichte Nutzfahrzeuge auf dem Kontinent zu verkaufen. Diese Aussagen traf Klaus Zyciora, Vizepräsident und globaler Designchef von Changan, gegenüber Reuters. Bislang hat sich Changan in Europa auf die Einführung von vollelektrischen Pkw seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
