Heute schauen wir gemeinsam auf eine Zahl, die man durchaus als Meilenstein bezeichnen kann. Denn Deutschland steht kurz davor, die Marke von zwei Millionen Elektroautos auf den Straßen zu knacken. Und wenn man sich die aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes anschaut, dann ist klar: Es fehlt wirklich nicht mehr viel dazu! Zum Stichtag 1. Oktober dieses Jahres waren hierzulande rund 1,93 Millionen reine Elektro-Pkw unterwegs. Das entspricht einem ...

