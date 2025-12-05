© Foto: Artur Widak - NurPhotoTop-Adressen wie Morgan Stanley, Fidelity und Bank of America legen Quoten fest. Experten warnen vor FOMO und Übergewichtung - wer Krypto hält, sollte diese Regeln kennen.Der massive Kursrückgang von Bitcoin hat die Diskussion neu entfacht, wie stark Kryptowährungen in privaten Portfolios gewichtet sein sollten. Nach Rekordständen zu Jahresbeginn rutschte Bitcoin im November in einen Bärenmarkt, Ether fiel auf knapp 3.200 US-Dollar. Finanzplaner mahnen daher zur Vorsicht: Aufgrund ihrer starken Schwankungsanfälligkeit sollten spekulative Anlagen wie Kryptowährungen oder Gold nur einen kleinen Anteil am Vermögen ausmachen. Edward Hadad von der Financial Asset Management Corp. empfiehlt, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE