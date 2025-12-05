WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen im September etwas stärker gestiegen erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Bereits im August waren die Einkommen um 0,4 Prozent gestiegen.

Die privaten Konsumausgaben stiegen wie erwartet um 0,3 Prozent. Im Vormonat hatten sie noch 0,5 Prozent zugelegt.

Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg etwas an. Die Jahresrate legte leicht auf 2,8 Prozent zu. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, sank leicht auf 2,8 Prozent. Volkswirte hatten dies jeweils prognostiziert.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Daten wurden allerdings nach dem Shutdown mit großer Verzögerung veröffentlicht. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Für die Sitzung in der kommenden Woche erwarten Beobachter überwiegend eine erneute Leitzinssenkung./jsl/men