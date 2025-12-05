Berlin (ots) -Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert den heutigen Vorstoß der Innenministerkonferenz (IMK) als Minimal-Kompromiss. Statt eines bundesweiten Böllerverbots sollen laut Medienberichten ab 2026 lediglich erweiterte Verbotsmöglichkeiten für Kommunen geschaffen werden - doch beschlossen ist nichts. Die DUH warnt angesichts der politischen Untätigkeit vor einer erneuten Horrornacht zum Jahreswechsel.Das Bündnis böllerciao fordert Bundesinnenminister Dobrindt auf, noch in diesem Jahr ein bundesweites Verkaufs- und Anwendungsverbot privater Pyrotechnik zu beschließen.Dazu DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch:"Statt echter Entscheidungen präsentiert die Innenministerkonferenz eine politische Showveranstaltung und eine unverbindliche Absichtserklärung. Was die Innenministerinnen und Innenminister vorlegen, sind Trippelschritte in einer Situation, die längst außer Kontrolle geraten ist. Statt Verantwortung zu übernehmen, wollen sie die Last weiterhin auf über 11.000 Kommunen abwälzen - das ist realitätsfern und gefährlich. Der Vorgang wird erneut auf die lange Bank geschoben, das Problem bleibt politisch ungelöst. Die Pandemie-Jahre haben gezeigt, wie deutlich Verletzungen, Brände und Angriffe auf Einsatzkräfte zurückgehen, wenn der Verkauf von Pyrotechnik eingeschränkt wird. Diese Entlastung erreichen wir nicht durch kommunale Flickenteppiche, sondern nur durch entschlossenes Handeln des Bundes.Nach Deutschland wurden dieses Jahr so viele Feuerwerkskörper importiert wie seit Anfang des Jahrtausends nicht. Andere Länder wie die Niederlande und Rumänien handeln längst und verbieten private Pyrotechnik komplett. Und selbst im Bundestag wird die Blockade erkannt: CSU-Abgeordneter Stephan Mayer warb gestern dafür, eine Öffnungsklausel ins Sprengstoffgesetz aufzunehmen, damit der Bund endlich ohne Zustimmung aller Länder handeln kann.Solange Pyrotechnik frei verkauft wird, bleibt die Silvesternacht ein massives Sicherheits- und Gesundheitsrisiko: schwer verletzte Menschen, panisch fliehende Tiere, Angriffe auf Einsatzkräfte, Brände und toxische Luft. Wir fordern den sofortigen Verkaufsstopp und ein bundesweites Anwendungsverbot privater Pyrotechnik - noch in diesem Jahr von Bundesinnenminister Dobrindt. Die mehr als 691.000 bereits gesammelten Unterschriften unseres böllerciao-Bündnisses stehen nicht für kleinteilige Verbotszonen, sondern für ein bundesweites Böllerverbot. Hintergrund:Dem Bündnis gehören insgesamt 57 Organisationen an: Deutsche Umwelthilfe, Gewerkschaft der Polizei, Bundesärztekammer, VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, TASSO, Jane Goodall Institut Deutschland, Deutscher Tierschutzbund, PETA Deutschland, und weitere.  