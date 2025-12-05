© Foto: Marc Sendra Martorell - unsplash.com

BlackRock und Bank of America sehen keine Dotcom-Blase - aber einen riskanten Investitionsvorsprung, der Hyperscaler tief in die Schulden treibt. Anleger müssen sich auf Turbulenzen einstellen.Trotz der enormen Kursgewinne im KI-Sektor halten zwei Schwergewichte der Wall Street die aktuelle Entwicklung nicht für eine Spekulationsblase. Sowohl BlackRock als auch die Bank of America argumentieren, dass der Boom von realen Unternehmensinvestitionen, steigenden Gewinnen und messbaren Produktivitätsfortschritten getragen werde - und sich damit klar von der Dotcom-Euphorie der frühen 2000er unterscheide. "Wir glauben nicht, dass die Blasen-Betrachtung für Investoren zum jetzigen Zeitpunkt …