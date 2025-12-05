Bonn (ots) -Das von Sahra Wagenknecht 2024 gegründete BSW will sich am Wochenende einen neuen Namen geben und phoenix ist am Samstag live dabei. Nach dem verpassten Einzug in den Bundestag steht das BSW vor schwierigen Zeiten. Beim dritten Bundesparteitag des BSW am 6. und 7. Dezember 2025 in Magdeburg soll neben der geplanten Umbenennung der Partei unter anderem ein neuer Parteivorstand gewählt werden. Parteigründerin Sahra Wagenknecht hat angekündigt, in Magdeburg den Ko-Vorsitz abzugeben. Der EU-Abgeordnete Fabio de Masi soll ihr Nachfolger werden, Amira Mohamed Ali Ko-Parteichefin bleiben.phoenix überträgt am Samstag von 10:15 bis 12.00 Uhr sowie von 14:30 bis 16 Uhr live aus Magdeburg. Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Uni Trier, ist zu Gast bei phoenix-Reporterin Katharina Kühn am Set und ordnet die Ereignisse politisch ein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6173611