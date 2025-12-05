Legst du schon mit der Planung für 2026 los? Damit du den Überblick über all eure Social-Media-Aktivitäten behältst, veröffentlichen wir hier wieder unseren Social-Media-Planer. Diese Tabelle soll dir die Social-Media-Planung leichter machen: unser Social-Media-Plan 2026. Du kannst ihn kostenlos am Ende des Artikels herunterladen. In ihm findest du einige Anregungen für ernste und heitere Gedenktage. Dazu haben wir Feiertage, Wahlen und Sportereignisse ...

