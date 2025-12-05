Der DWS Concept Platow klar im Plus, fast alle anderen deutschen Aktienindizes im Minus - das ist wohl die wichtigste Nachricht für Fondsbesitzer im November. Konkret konnte lediglich der MDAX den Berichtsmonat mit einem Plus abschließen, wenn auch mit großem Rückstand auf den Fonds. DAX, SDAX und TecDAX landeten dagegen in den roten Zahlen. Immerhin: Eine Woche vor Ultimo hatte es an den deutschen Aktienmärkten noch erheblich trüber ausgesehen. Doch ein starker Schlussspurt verwandelte einen schwachen Monat in einen erträglichen (die meisten Indizes) bzw. sehr guten (DWS Concept Platow). Der Aufschwung begann mit dem Eigenkapitalforum am Frankfurter Flughafen. Ursächlich dafür war diese bedeutende Kapitalmarktkonferenz zwar nicht, denn auch außerhalb Deutschlands stiegen die Aktienkurse ab diesem Zeitpunkt. Allerdings hinterließen einzelne Unternehmen auf der Veranstaltung einen so guten Eindruck und/oder publizierten in diesem Zeitfenster positive Nachrichten, dass die Kurse markant anzogen. Auffällig war der Sprung bei unserer mittelgroßen Position 2G Energy, die sich deutlich von ihrem zwischenzeitlichen Mehrmonatstief absetzte. Heidelberg Materials, Hochtief und KSB Vz. erreichten ...

