Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
05.12.2025 18:21 Uhr
DJ XETRA-SCHLUSS/DAX verabschiedet sich mit Kursgewinnen ins Wochenende

DOW JONES--Auch am Freitag ging es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt weiter nach oben. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 24.028 Punkte. Stützend wirkte weiter die Zinssenkungserwartung für das Treffen der US-Notenbank in der kommenden Woche. Diese Erwartung wurde noch gestützt durch günstige PCE-Preisdaten (PCE-Deflator) aus den USA, das von der US-Notenbank präferierte Inflationsmaß. Hinzu kam ein konjunktureller Lichtblick. In Deutschland sind die Auftragseingänge im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das weckte Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Konjunktur.

Die Nachrichtenlage fiel insgesamt äußerst dünn aus. Schott Pharma verbilligten sich um 8,0 Prozent. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das aber geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Außerdem soll die operative Marge sinken. Die UBS hat bereits reagiert und das Kursziel für die Aktie gesenkt. Der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer gab um 1,5 Prozent nach.

Im Stahlsektor sorgten höhere Kursziel von Citi für Kursgewinne. Europäische Abwehrmaßnahmen im Stahlhandel stellen nach Ansicht der Analysten den Haupttreiber für einen Stahlaufschwung im Jahr 2026 dar. Thyssenkrupp gewannen 2,5 Prozent und Salzgitter 3,2 Prozent.

Nach einer Kaufempfehlung durch die Bank of America rückten Renk um 4,6 Prozent vor. Rüstungswerte hatten zuletzt einen schweren Stand angesichts der Gespräche über einen Frieden bzw Waffenstillstand in der Ukraine. Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit einer Waffenruhe allerdings als nur sehr gering eingeschätzt. Kion kamen um 1,4 Prozent zurück. Hier hat Citi das Votum auf "Neutral" von "Buy" gesenkt. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX     24.028,14 +0,6%   +20,0% 
DAX-Future 24.042,00 +0,6%   +17,2% 
XDAX    24.019,77 +0,6%   +20,5% 
MDAX    29.696,45 +0,3%   +15,7% 
TecDAX    3.607,88 +0,7%   +4,8% 
SDAX    16.905,70 +0,5%   +22,6% 
       zuletzt +/- Ticks 
Bund-Future  127,78 -34 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
===

