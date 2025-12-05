© Foto: Unsplash

Oracle. Fed. Bank of Japan. Drei Termine, die das Jahresende zum Hochrisiko-Level machen. Der riskanteste Monat des Jahres hat gerade erst angefangen.Die US-Märkte sind Anfang Dezember in eine Phase erhöhter Volatilität gestartet. Nach einem Jahr voller makroökonomischer Überraschungen wirkt der Dezember wie ein Übergangsmonat, in dem viele Manager vor allem versuchen, das Jahr ohne späte Rückschläge abzuschließen. Bereits in den letzten Wochen zeigte sich die zunehmende Fragilität der Marktbreite: Zweifel an der KI-Euphorie, eine Korrektur bei Kryptowährungen und eine zunächst hawkishe, später überraschend dovishe Fed trafen auf die weiterhin stabile Nachfrage nach großen Technologie- und …