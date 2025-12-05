Anzeige / Werbung

Salesforce & KI-Wette Agentforce: Trendwende oder Risiko?

Salesforce zählt zu den prägenden Kräften der modernen Softwareökonomie und hat mit seinem frühen Fokus auf Cloud-Computing eine ganze Branche neu definiert. Seit der Gründung 1999 entwickelte sich das Unternehmen vom webbasierten CRM-Pionier zu einer breit aufgestellten Enterprise-Plattform, die Vertrieb, Marketing, Service, Commerce und Analytics integriert. Strategische Meilensteine wie die Einführung der AppExchange, die Customer-360-Architektur sowie große Akquisitionen - darunter MuleSoft, Tableau und Slack - haben Salesforce zu einem globalen Technologieanbieter gemacht, der maßgeblich bestimmt, wie Unternehmen ihre Prozesse digital steuern. Trotz gelegentlicher Wachstumsdellen gelang es dem Unternehmen, profitabel zu bleiben und seine Marktführerschaft konsequent auszubauen.

Mit der heutigen Analyse richtet sich der Blick vor allem auf die aktuelle Entwicklung: Salesforce liefert starke Zahlen und erhöht die Prognose, doch entscheidend ist die Frage, ob die neue KI-Offensive rund um Agentforce zu einer echten Trendwende führt - oder ob sie für Anleger auch Risiken birgt. KI-gestützte Anwendungen, eine immer engere Plattformintegration und die fortschreitende Digitalisierung mittelständischer Unternehmen könnten das Wachstum ab 2026 erneut beschleunigen. Wie robust dieser Trend ist, welche Rolle Agentforce konkret spielt und wie das Chartbild aussieht, klären wir im heutigen Video anhand der frischen Quartalszahlen und einer technischen Einordnung über das Freestoxx-Tool.

