Nach drei Jahren intensiver Arbeit, um ein authentisches Produkt der Romagna im Herzen Europas bekannt zu machen, markiert dies einen historischen Meilenstein

RIMINI, Italien, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dank einer neuen Initiative erhält die Piadina Romagnola g.g.A., eine der berühmtesten Spezialitäten der italienischen Esskultur, nun besondere Aufmerksamkeit in Deutschland - sie ist ab sofort in 40 Feinkostläden bundesweit erhältlich. Ab dem 9. Dezember 2025 hält ein Stück italienischer Esskultur Einzug in deutsche Feinkostregale: Durch eine Initiative des Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wird die traditionsreiche Spezialität in ausgewählten Fachgeschäften im ganzen Land erhältlich sein.

An der Kampagne beteiligen sich 40 Fachgeschäfte in 23 deutschen Städten, die gemeinsam 1.840 Aktionstage ganz im Zeichen der Piadina Romagnola g.g.A. durchführen. An diesen Tagen haben Kunden die Möglichkeit, sich über die Geschichte, die Qualität und die Vielseitigkeit dieses einzigartigen Produkts zu informieren, das durch das Label "geschützte geografische Angabe" (g.g.A.) geschützt ist.

Die Aktion ist Teil des dreijährigen Kommunikationsprojektes "Choose the European friendship", das von der Europäischen Union finanziert wird. Ziel der Initiative ist es, Spitzenprodukte der europäischen Agrar- und Lebensmittelindustrie zu fördern und die Werte, Qualitätsstandards und Rückverfolgbarkeit zertifizierter EU-Produkte international sichtbarer zu machen.

"Die Piadina Romagnola g.g.A. nach Deutschland zu bringen bedeutet, unsere Identität zu teilen und italienischen Produkten neue Absatzmöglichkeiten zu eröffnen", sagte Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums. "Dies ist das Ergebnis eines langen und anspruchsvollen Prozesses, der es uns nun ermöglicht, auf einem der wichtigsten Märkte Europas präsent zu sein."

Nach drei Jahren intensiver Arbeit, umfassender Recherche und engem Austausch mit dem Markt ist die Piadina Romagnola g.g.A. nun offiziell in Deutschland erhältlich - ein entscheidender Schritt zur Stärkung italienischer Spitzenprodukte im Ausland. Die Initiative, die vom Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. koordiniert wird, ist der Höhepunkt einer Internationalisierungsstrategie. Die Präsenz der Piadina Romagnola g.g.A. in Deutschland ist dabei nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern zugleich eine symbolische Brücke der Freundschaft und des Austauschs zwischen Regionen, Traditionen und Menschen.

Pressestelle:

SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

https://www.piadinaandfriends.com/

Informationen zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be24edbc-89b3-41ae-ac3f-563ae46e958f/de



