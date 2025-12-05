Es ist gerade mal 14 Tage her, dass der schwedische Herausforderer den Festgeldzins für deutsche Sparer deutlich erhöht hat. Nun legt die TF Bank schon wieder nach. 2,35 Prozent für ein Jahr bei einer Mindesteinlage von 5000 Euro - so lautet das neue Festgeldangebot der TF Bank aus Schweden. Das Institut bietet parallel dazu auch einen sehr attraktiven Tagesgeldzins von 2,8 Prozent per annum. Dieser gilt allerdings nur für vier Monate, danach fällt ...

