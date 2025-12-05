Anzeige
Freitag, 05.12.2025
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
Dow Jones News
05.12.2025 18:45 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Auto- und Chip-Aktien weiter gesucht

DOW JONES--Mit Aufschlägen haben die europäischen Aktienmärkte zum Wochenausklang den Handel beendet. Stützend wirkte weiterhin die Zinssenkungserwartung für das Treffen der US-Notenbank in der kommenden Woche. Diese Erwartung wurde noch gestützt durch günstige PCE-Preisdaten (PCE-Deflator) aus den USA, das von der US-Notenbank präferierte Inflationsmaß. Hinzu kam ein konjunktureller Lichtblick. In Deutschland sind die Auftragseingänge im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das weckte Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Konjunktur.

Der DAX verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 24.028 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,1 Prozent auf 5.724 Punkte nach oben. Während der Markt auf die US-Zinsentscheidung nächste Woche wartet, für die mit 87-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Senkung erwartet wird, weisen manche Marktteilnehmer auf jüngste Signale eines eher robusten Arbeitsmarktes hin, die eher gegen eine Zinssenkung sprächen.

Swiss Re enttäuscht

Am Aktienmarkt wurden erneut Autoaktien gekauft. Ihr Stoxx-Branchenindex stieg um 1,7 Prozent. Der gebeutelte Sektor wird mit Blick auf das kommende Jahr von vielen Akteuren mittlerweile wieder positiver gesehen. Verwiesen wird dabei auch auf das ab 2035 eigentlich geplante Verbrenner-Aus, das von Brüssel wieder gekippt werden könnte und auf in den USA gelockerte Umweltauflagen. Weiter gesucht waren im wieder auflebenden KI-Boom auch Aktien von Halbleiterunternehmen. Infineon, STMicro oder ASM International gewannen bis zu 2,8 Prozent. Im TecDAX erhöhten sich Suss um 5,7 Prozent und Elmos um 3,2 Prozent.

Unter Druck standen Swiss Re. Die Aktie gab um 6,5 Prozent nach. Zwar strebt der Rückversicherer im kommenden Jahr einen höheren Gewinn an und hat regelmäßige Aktienrückkäufe angekündigt. Von den Analysten von JP Morgan heißt es aber, der Aktienrückkauf im Volumen von 0,5 Milliarden Dollar enttäusche, der Markt habe mit 1 Milliarde gerechnet. Außerdem liege die Prognose des Nettogewinns für 2026 unter ihrer Schätzung und auch unter dem Konsens.

Schott Pharma verbilligten sich um 8,0 Prozent. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das aber geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Außerdem soll die operative Marge sinken. Die UBS hat bereits reagiert und das Kursziel für die Aktie gesenkt. Der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer gab um 1,5 Prozent nach.

Für Hensoldt ging es um 0,9 Prozent nach unten, nachdem die Bank of America der Aktie ihre Kaufempfehlung entzogen hat. Zugleich hoben die Analysten Renk auf "Buy" von "Underweight" an, die Aktie legte um 4,6 Prozent zu. Kion verloren 1,4 Prozent. Hier hat Citi das Votum auf "Neutral" von "Buy" gesenkt.

Im Stahlsektor sorgten höhere Kursziele von Citi für Kursgewinne. Europäische Abwehrmaßnahmen im Stahlhandel stellen nach Ansicht der Analysten den Haupttreiber für einen Stahlaufschwung im Jahr 2026 dar. Thyssenkrupp gewannen 2,5 Prozent und Salzgitter 3,2 Prozent. In Wien ging es für Voestalpine um 1,8 Prozent nach oben. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.723,93       +0,1%       +16,8% 
Stoxx-50        4.815,39       -0,1%       +11,9% 
Stoxx-600         578,77       -0,0%       +14,0% 
XETRA-DAX       24.028,14       +0,6%       +20,0% 
FTSE-100 London     9.710,87       k.A.       +17,5% 
CAC-40 Paris      8.114,74       -0,1%       +10,0% 
AEX Amsterdam       947,50       -0,0%        +7,9% 
ATHEX-20 Athen     5.320,64       +0,7%       +48,0% 
BEL-20 Bruessel     5.029,74       +0,3%       +17,6% 
BUX Budapest     108.922,07       -0,4%       +37,9% 
OMXH-25 Helsinki    5.521,37       +0,1%       +27,8% 
ISE NAT. 30 Istanbul  11.007,37       k.A.       +11,1% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.551,52       +0,6%       -26,6% 
PSI 20 Lissabon     8.198,25       -0,5%       +29,2% 
FTSE-MIB Mailand    43.432,77       -0,2%       +27,3% 
OBX Oslo        1.547,09       +0,3%       +16,0% 
PX Prag        2.526,73       +0,6%       +42,6% 
OMXS-30 Stockholm    2.826,62       +0,5%       +13,3% 
WIG-20 Warschau     2.950,30       -0,3%       +35,0% 
ATX Wien        5.081,82       -0,2%       +39,0% 
SMI Zuerich      12.936,30       +0,3%       +11,1% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Do, 17:02  % YTD 
EUR/USD          1,1633    -0,1%   1,1644   1,1673 +12,4% 
EUR/JPY          180,68    +0,1%   180,54   180,56 +10,8% 
EUR/CHF          0,9367    +0,1%   0,9354   0,9350  -0,3% 
EUR/GBP          0,8734    -0,1%   0,8739   0,8730  +5,6% 
USD/JPY          155,31    +0,2%   155,05   154,69  -1,4% 
GBP/USD          1,3320    -0,0%   1,3326   1,3371  +6,5% 
USD/CNY          7,0779    +0,0%   7,0776   7,0791  -1,8% 
USD/CNH          7,0708    +0,0%   7,0691   7,0696  -3,6% 
AUS/USD          0,6632    +0,4%   0,6608   0,6619  +6,8% 
Bitcoin/USD       88.855,85    -3,8% 92.403,50 92.865,75  -2,3% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,94    59,67   +0,5%    0,27 -17,0% 
Brent/ICE          63,61    63,26   +0,6%    0,35 -15,4% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.212,41   4.207,93   +0,1%    4,49 +60,2% 
Silber           58,38    57,13   +2,2%    1,25 +97,8% 
Platin          1.422,02   1.418,53   +0,2%    3,49 +62,0% 
Kupfer            5,35     5,29   +1,2%    0,06 +30,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 12:14 ET (17:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
