Trotz geopolitischer Spannungen, schwächelnder deutscher Wirtschaft und weiterhin bestehender Handelsbarrieren blickt Carsten Klude, Chefvolkswirt der Hamburger Privatbank M.M.Warburg, optimistisch auf das Börsenjahr 202Im Interview mit wO TV betont Klude, dass Anleger weiterhin mutig bleiben sollten - insbesondere in den USA. Die US-Wirtschaft zeige sich überraschend robust, was nicht nur auf stabile Konsumausgaben, sondern auch auf steigende Unternehmensgewinne hindeute, so Klude. Der S&P 500 habe daher weiteres Potenzial - trotz eines leicht steigenden Drucks am Arbeitsmarkt durch KI-Investitionen. Für Anleger könne das sogar vorteilhaft sein: geringerer Beschäftigungsaufbau bei …