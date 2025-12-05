EQS-Ad-hoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 - Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau bleibt bestehen
Bornheim (Pfalz), 5. Dezember 2025
Der Nettoumsatz stieg in diesem Zeitraum um 2,2% auf 1.538,7 Mio. EUR (Q3 2024/25: 1.505,1 Mio. EUR) und fiel schwächer als erwartet aus. Damit konnten die gestiegenen Kosten nicht vollständig durch das Umsatzwachstum kompensiert werden. Das Adjusted EBIT sank daher um 21,0% auf 27,3 Mio. EUR (Q3 2024/25: 34,6 Mio. EUR).
Die ursprüngliche Prognose vom 21. Mai 2025 bleibt bestehen. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin einen Nettoumsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau (6.200 Mio. EUR) und ein Adjusted EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 (269,5 Mio. EUR). Ein Adjusted EBIT in der oberen Hälfte der Prognose-Bandbreite ist damit aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, jedoch derzeit nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario.
Prognose-Nomenklatur:
Die vorläufigen Zahlen für Q3/9M 2025/26 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Die endgültigen Finanzergebnisse für Q3/9M 2025/26 werden am 19. Dezember 2025 veröffentlicht. An diesem Tag findet auch eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt.
Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/alternative-leistungskennzahlen/
Kontakt:
Antje Kelbert
Leiterin Investor Relations
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Tel. +49 (0) 6348 602444
antje.kelbert@hornbach.com
