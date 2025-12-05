Lone Star Funds ("Lone Star") hat heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung durch eine Tochtergesellschaft von Lone Star Fund XI, LP bekannt gegeben. Diese Vereinbarung sieht die Veräußerung von SPX FLOW, Inc. ("SPX FLOW"), einem führenden Anbieter von technisch hochentwickelten Anlagen und Prozesstechnologien für attraktive Endmärkte wie Industrie, Gesundheit und Ernährung, an ITT Inc. (NYSE: ITT) für 4,775 Milliarden US-Dollar in bar und Stammaktien vor.

Der Schwerpunkt von SPX FLOW mit Sitz in Charlotte, North Carolina, liegt auf Prozesstechnologien, die Lösungen für das Mischen, Vermengen, die Handhabung von Flüssigkeiten, die Trennung, die thermische Wärmeübertragung und andere Bereiche bieten, die für die Industrie-, Gesundheits- und Ernährungsmärkte von Bedeutung sind. Das Unternehmen ist in über 25 Ländern tätig und vertreibt seine Produkte in mehr als 140 Ländern.

SPX FLOW hat sich in Zusammenarbeit mit Lone Star darauf konzentriert, seine Vertriebsabwicklung und seine Betriebsplattform zu optimieren und dabei eine qualitativ hochwertige und innovative Produktentwicklung sicherzustellen. Das Managementteam hat die Vertriebsorganisation des Unternehmens verbessert und Wachstumsinitiativen zum Ausbau der Präsenz in bestehenden Endmärkten umgesetzt, wobei neue Regionen und Branchen für die Expansion ins Visier genommen wurden. Heute ist das Unternehmen ein kundenorientierter Marktführer seiner Branche und zeichnet sich durch eine auf Zusammenarbeit und Innovation basierende Unternehmenskultur aus. Lone Star hat SPX FLOW im April 2022 im Rahmen einer Take-Private-Transaktion übernommen.

"Die Veräußerung von SPX FLOW ist das Ergebnis mehrjähriger intensiver Bemühungen zur Rationalisierung des Portfolios und zur Stärkung des Geschäfts. Das Führungsteam des Unternehmens hat bei der Umsetzung eines Plans, der auf Bereiche für erfolgreiches Wachstum abzielte und gleichzeitig die kommerziellen Abläufe und die Produktpalette des Unternehmens verbesserte, hervorragende Arbeit geleistet", so Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. "Gemeinsam werden ITT und SPX FLOW die einmalige Chance haben, die Wertschöpfung in beiden Unternehmen zu beschleunigen, und wir freuen uns sehr, an dieser nächsten Wachstumsphase beteiligt zu sein."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, und wird voraussichtlich Ende Q1 2026 abgeschlossen sein.

Citi und Jefferies LLC agieren als Finanzberater für Lone Star.

Über Lone Star

Die führende Investmentgesellschaft Lone Star berät Fonds, die weltweit in Private Equity, Kredite und Immobilien investieren. Seit 30 Jahren bewältigt das Unternehmen erfolgreich komplexe Herausforderungen. Die Fonds sind erfahrene, wertorientierte Investoren, die unabhängig vom aktuellen Marktumfeld nach Chancen in komplexen Situationen suchen, die durch spezifische strukturelle oder finanzielle Faktoren belastet sind. Unser starkes Team aus erfahrenen Führungskräften und kompetenten Transaktionsexperten bildet ein solides Fundament für erfolgreiche Investitionen und strategische Entscheidungen. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Weitere Informationen zu den Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251204770049/de/

Contacts:

Andrew Johnson, Global Head of Communications and Public Affairs

Telefon: 212-896-2251

E-Mail: ajohnson@lonestarfunds.com

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Jed Repko Ed Trissel Erik Carlson

Telefon: 212-355-4449