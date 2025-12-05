Alphabet hat Microsoft beim Börsenwert kurzfristig hinter sich gelassen. Die Dynamik im KI-Markt entfacht neue Fantasie für die Aktie der Google-Mutter.KI als Wachstumstreiber bei Alphabet Alphabet konnte 2025 massiv vom Boom rund um künstliche Intelligenz profitieren. Das Unternehmen steigert seine Einnahmen vor allem durch KI-gestützte Cloud-Infrastruktur und wachsende Werbeerträge. Der Kurs der Alphabet-Aktie ist seit Jahresbeginn um rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de