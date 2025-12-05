Trotz negativer Stimmung bietet der deutsche Aktienmarkt 2026 außergewöhnlich gute Chancen, sagt die Deutsche Bank und sieht kräftige Kursgewinne bei diesen Titeln.Trotz der anhaltenden Unsicherheit und negativen Stimmung gegenüber dem deutschen Markt, gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass 2026 ein Jahr für eine überraschend positive Wende sein könnte. Der deutsche Aktienmarkt, besonders Unternehmen mit starker Inlandsexposition, werden aktuell unterschätzt, zeigt sich die Deutsche Bank in einer aktuellen Studie zuversichtlich. Gerade die Diskrepanz zwischen der schlechten Anlegerstimmung und den positiven Fundamentaldaten mache den Markt zu einer vielversprechenden Kaufgelegenheit, …