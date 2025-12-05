Von wegen, es gibt keine Jahresendrally: Still und heimlich hat die VW-Vorzugsaktie seit Anfang November schon mehr als 18 Prozent gewonnen. Und es gibt immer mehr Anzeichen, dass der Aufwärtstrend anhalten könnte. Ein Check. Aktionäre von Volkswagen sind Kummer gewohnt. Seit viereinhalb Jahren kannten die Kurse der Stamm- und Vorzugsaktien nur eine Richtung: nach unten. Der Kurs der VW-Vorzüge fiel seit April 2021 um sage und schreibe 67 Prozent, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.