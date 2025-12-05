Von wegen, es gibt keine Jahresendrally: Still und heimlich hat die VW-Vorzugsaktie seit Anfang November schon mehr als 18 Prozent gewonnen. Und es gibt immer mehr Anzeichen, dass der Aufwärtstrend anhalten könnte. Ein Check. Aktionäre von Volkswagen sind Kummer gewohnt. Seit viereinhalb Jahren kannten die Kurse der Stamm- und Vorzugsaktien nur eine Richtung: nach unten. Der Kurs der VW-Vorzüge fiel seit April 2021 um sage und schreibe 67 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE