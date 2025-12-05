Nach einem kurzen Corona-Tief ist Ackermans & van Haaren wieder auf stabilem Wachstumskurs. Wir prüfen auf Leserwunsch, ob die Aktie der belgischen Beteiligungsgesellschaft auch nahe ihres Allzeithochs noch attraktiv ist. Wenn es um langfristig erfolgreiche Beteiligungsgesellschaften geht, fällt der Name Ackermans & van Haaren immer wieder. So passierte es auch einem unserer Leser, der uns gezielt um eine Einschätzung zur Aktie bat. Die Belgier verbinden unterschiedliche Wachstumsbranchen mit verlässlichen Ergebnisbringern. Mit DEME, dem globalen Spezialisten für maritimen Ingenieursbau, verfügt der Konzern über ein ertragsstarkes Standbein bei Baggerarbeiten im Offshore-Windanlagenbau sowie bei Hafen- und Infrastrukturprojekten. Delen Private Bank und Bank Van Breda zählen zu den führenden Vermögensverwaltern für vermögende Privatkunden sowie Unternehmer. Nextensa bewirtschaftet Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien, während SIPEF den Bereich Energie & Rohstoffe über nachhaltig erzeugtes Palmöl abdeckt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...