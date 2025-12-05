Mainz (ots) -Die Zuschauerinnen und Zuschauer von 3sat haben entschieden: "Sterben für Beginner" (Deutschland 2025; Regie: Christian Klandt; Buch: Benedikt Gollhardt; ZDF) mit Edin Hasanovic in der Hauptrolle gewinnt den 3satPublikumspreis 2025 im Rahmen der TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar. Das Festival wird veranstaltet von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD. Insgesamt zehn Fernsehfilme gingen ins Rennen um den 3satPublikumspreis 2025.Der ZDF-Fernsehfilm basiert auf dem Sachbuchbestseller "The End: Das Buch vom Tod" von Eric Wrede. Erzählt wird die Geschichte von Eric, dessen bester Freund Alex unheilbar krank ist. Eric hat keine Ahnung, wie das geht: sich verabschieden. Kurzerhand bewirbt er sich bei einem Bestatter. Eric und Alex' hochschwangere Freundin Karla schlagen sich durch die folgenden Wochen wie durch einen aberwitzigen Albtraum."Sterben für Beginner" (ZDF) setzte sich beim Voting gegen neun Fernsehfilme durch: "Tatort: Colonius" (WDR), "Die Nichte des Polizisten (SWR/NDR), "Morden auf Öd. Ein Inselkrimi - Tag der Abrechnung" (RTL), "Ewig Dein" (ZDF/ORF), "Bach - Ein Weihnachtswunder" (ARD/Degeto/MDR/ORF), "Rosenthal" (ZDF), "No Dogs Allowed" (ZDF), "Theken-Cowboys" (HR), "Stammheim - Zeit des Terrors" (SWR/NDR/RBB).Der Gewinnerfilm und weitere für den 3satPublikumspreis nominierte Filme sind noch bis einschließlich Sonntag, 7. Dezember 2025, in der 3satMediathek zu sehen.Weitere Preisträgerinnen und Preisträger bei der TeleVisionale:Fernsehfilmpreis 2025 der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste: "No Dogs Allowed" (ZDF), Regie: Steve Bache, Buch: Stephan KämpfFilmpreis der Studierenden 2025: "Die Nichte des Polizisten" (SWR/NDR), Regie: Dustin Loose, Buch: Rolf Basedow und Nicole ArmbrusterClemens Baumeister erhält einen Sonderpreis für die herausragende Kamera in "Die Nichte des Polizisten" (SWR/NDR).Ein Sonderpreis für das herausragende junge Ensemble geht an "Chabos" (ZDFneo), Regie und Buch: Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch.Jugendfernsehfilmpreis 2025: "Die Nichte des Polizisten" (SWR/NDR), Regie: Dustin Loose, Buch: Rolf Basedow und Nicole ArmbrusterMDM (Mitteldeutsche Medienförderung) Debütpreis 2025 für die beste Nachwuchs-Fernsehregiearbeit: Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch für "Chabos" (ZDFneo)Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste: Heide Schwochow und Christian SchwochowDeutscher Serienpreis 2025: "Schwarze Früchte" (ARD Degeto), Regie: Elisha Smith-Leverock, David Uzochukwu, Buch: Lamin Leroy Gibba (Headautor), Sophia Ayissi, Naomi Kelechi Odhiambo, Lisa Tracy Michalik, Sarah Claire WraySerienpreis der Studierenden 2025: "Uncivilized" (ZDF), Regie und Buch: Bilal BahadirKinderserienpreis 2025: "Im Labyrinth der Lügen" (ZDF/KIKA), Regie:Theresa Strozyk, Buch: Andreas Völlinger und Paul MarkurtMDM (Mitteldeutsche Medienförderung) Filmgewerkepreis: Sophie Kühne, Olivia Sieranski und Svenja Vanhoefer für die Produktion "Vena".VFF (Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten) FernsehfilmMusikPreis: Lorenz Dangel und Fabian Zeidler für die Filmmusik zu "Rosenthal" (ZDF).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satpublikumspreis?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend diese Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/der-3satpublikumspreis-2025-zuschauerinnen-und-zuschauer-waehlen-ihren-lieblingsfilm).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDMainz, 5. Dezember 2025ZDF-KommunikationPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6173645