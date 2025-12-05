Mainz (ots) -Am Freitag, 5. Dezember 2025, wurden bei der Preisverleihung der "TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar" sechs ZDF-Produktionen in sieben Preiskategorien ausgezeichnet. Zwei Fachjurys wählten vor Ort gemeinsam mit Jurys aus Kindern, Jugendlichen oder Studierenden aus den besten nominierten Fernsehproduktionen des Jahres aus.Den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste gewann "No Dogs Allowed": Seit der 15-jährige Gabo (Carlo Krammling) um seine pädophile Neigung weiß, versucht er seine Bedürfnisse zu kontrollieren und vor Familie und Freunden zu verbergen. Unterstützung und Gehör findet er in Online-Chatforen und trifft dort auf den deutlich älteren Dave (Robin Sondermann). "No dogs allowed" ist eine Produktion von Schiwago Film GmbH (Produzenten: Felix Ruple, Marcos Kantis und Martin Lehwald) in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, gefördert von der MFG Baden Württemberg. Das Buch schrieb Stephan Kämpf, Steve Bache führte Regie. Die Redaktion hat Melvina Kotios.Das junge Ensemble von "Chabos" wurde mit dem Sonderpreis des Deutschen Serienpreises geehrt: In der ZDF-Serie erfährt der 36-jährige Peppi, dass er nicht zum Klassentreffen eingeladen wurde. Auf der Suche nach Antworten fährt er ins Ruhrgebiet, erinnert sich an sein 16-jähriges Ich und seine besten Freunde am Beginn des folgenschweren Sommers 2006. Doch neben feuchtfröhlichen Erinnerungen lauern abgründige Jugendsünden. Vielleicht gibt es gute Gründe, warum man Peppi nicht einladen sollte. "Chabos" wurde im Auftrag des ZDF von BBC Studios (Produzentin: Eva Holtmann) produziert. Regie führten Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch, die auch die Drehbücher schrieben. Die Redaktion hat Kristl Philippi.Ausgezeichnet für "Chabos" wurden außerdem die Regisseure Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch mit dem mit 7.500 Euro dotierten MDM Debütpreis für die beste Regie-Debütleistung des Jahres.Den Serienpreis der Studierenden 2025 gewinnt "Uncivilized". Die sechsteilige Serie von Bilal Bilal Bahadir zeigt von 9/11 bis zum Ukrainekrieg fünf Lebenswelten postmigrantischer Menschen in Deutschland, die eine ungewollte Wendung im Schatten öffentlicher Diskurse eingenommen haben - ein Film über die Nuancen des Alltagsrassismus und die unmittelbaren Auswirkungen für die Betroffenen. "Uncivilized" ist eine Produktion von Cocktailfilms GmbH und Kollektiv Zwo GmbH (Produzenten: Çagdas Eren Yüksel, Luis Engels) in Koproduktion mit ZDF/Das Kleine Fernsehspiel gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW und Nordmedia Film- und Mediengesellschaft. Die Redaktion hat Melvina Kotios.Der neu ins Leben gerufene VFF FernsehfilmMusikPreis geht an Lorenz Dangel und Fabian Zeidler für die Filmmusik zu "Rosenthal". Die Filmbiografie mit Florian Lukas in der Titelrolle zeigt den Entertainer Hans Rosenthal von einer weitgehend unbekannten Seite: im Zwiespalt zwischen Showgeschäft und seiner Biografie als Holocaust-Überlebender. "Rosenthal" ist eine ZDF-Koproduktion der if... Productions Film GmbH (Produzent: Ingo Fliess), Regie führte Oliver Haffner. Die Redaktion haben Esther Hechenberger und Frank Zervos.In der Kategorie Kinderserienpreis gewann die neunteilige Animationsserie "Im Labyrinth der Lügen": Der zwölfjährige Paul lebt im Jahr 1985 in Ostberlin bei Oma Liese und Onkel Henri. Beim Versuch die DDR zu verlassen, wurden seine Eltern inhaftiert und in den Westen abgeschoben. Ob Paul sie je wiedersehen wird? Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ute Krause und wurde produziert von Mideu Films GmbH/DenverMP (Produzentin: Grit Wisskirchen). Regie führte Theresa Strozyk, die Drehbücher stammen von Andreas Völlinger und Paul Markurt. Die Redaktion haben Jörg von den Steinen und Ina Werner (ZDF) sowie Sonja Sairally und Tina Debertin (KiKA)."Sterben für Beginner" gewinnt 3satPublikumspreisDie Zuschauerinnen und Zuschauer von 3sat haben im Rahmen der TeleVisionale über den 3sat-Publikumspreis abgestimmt: Die Auszeichnung geht an "Sterben für Beginner". Musikmanager Eric (Edin Hasanovic) schmeißt seinen Job hin und entscheidet sich, ausgerechnet Bestatter zu werden. Erics bester Freund Alex (Max Hubacher) hat einen Hirntumor - inoperabel. Dessen Freundin Karla (Svenja Jung) ist schwanger und weiß nicht, ob Alex sein Kind noch kennenlernen kann. Der Fernsehfilm nach dem Sachbuch "The End: Das Buch vom Tod" von Eric Wrede ist eine Produktion der Producers at Work Film GmbH, Berlin (Produzenten: Christian Popp, Tobias Stille), von Regisseur Christian Klandt inszeniert. Das Drehbuch stammt von Benedikt Gollhardt. "Sterben für Beginner". Die Redaktion hat Solveig Cornelisen.Die "TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar" fand vom 1. bis 5. Dezember 2025 statt und wird von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste (DADK) und 3sat veranstaltet. Das Festival vergibt jährlich Preise für fiktionale Fernsehfilme und Serien öffentlich-rechtlicher Sender, Streamingdienste sowie privater Sender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Weitere Informationen-ZDF-Streamingportal:No Dogs Allowed (https://www.zdf.de/filme/no-dogs-allowed-movie-100)Chabos (https://www.zdf.de/serien/chabos-100)Rosenthal (https://www.zdf.de/filme/rosenthal-movie-100)Im Labyrinth der Lügen (https://www.zdf.de/animation/im-labyrinth-der-luegen-100)Sterben für Beginner (https://www.zdf.de/filme/sterben-fuer-beginner-movie-100) 