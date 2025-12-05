Meta treibt seine Wearables-Offensive weiter voran: Der Facebook-Konzern hat das KI-Wearables-Start-up Limitless (früher Rewind) übernommen. Dessen bekanntestes Produkt ist ein Anstecker im Pendant-Stil, der echte Gespräche aufzeichnet, transkribiert und in der Begleit-App durchsuchbare Zusammenfassungen erstellt. Finanzielle Details nannte keine Seite.Limitless-CEO Dan Siroker begründet den Schritt mit Metas neuer Vision, "persönliche Superintelligenz" für jeden verfügbar zu machen - und dass dafür ...Den vollständigen Artikel lesen ...
