05.12.2025 / 20:55 CET/CEST

HANGZHOU, China, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, begrüßte kürzlich herausragende Installationspartner aus aller Welt in seiner Zentrale zur Feier der Dahua Pro Challenge 2025. Die Veranstaltung verbindet eine globale Gemeinschaft von Fachleuten, um die Zusammenarbeit, den Wissensaustausch und die Stärkung von Partnerschaften innerhalb des Installateur-Ökosystems zu fördern. Unter dem Motto "BUILD IT. SHOW IT. WIN IT." baut die Kampagne 2025 auf dem Erfolg der letztjährigen Eröffnungsinitiative auf. Ziel ist es, die Teilnehmer zu ermutigen, kreative Installationen und praktische Anwendungen von Dahua-Lösungen zu präsentieren und so den globalen fachlichen Austausch und das Wachstum des Ökosystems weiter zu fördern. Zur Eröffnung der Veranstaltung bedankte sich Fu Liquan, Vorsitzender und Präsident von Dahua Technology, für das langjährige Vertrauen und die Zusammenarbeit der Installationspartner weltweit. Er betonte, dass mit dem Fortschreiten der digitalen Transformation die Installateure des Ökosystems eine entscheidende Rolle als letztes Glied in der Kette spielen, das AIoT-Technologien in alltägliche Szenarien einbringt. Fu bekräftigte das Engagement von Dahua für gemeinsame Beiträge, Win-Win-Kooperationen und gemeinsame Vorteile und hob die laufenden Investitionen in die Entwicklung des Ökosystems hervor, um ein kooperatives Umfeld zu fördern, das sowohl den Kundennutzen als auch das Wachstum der Partner vorantreibt.



Das mehrtägige Programm bot ein umfassendes technisches Erlebnis, das praktische Workshops, szenariobasierte Demonstrationen und eingehende Diskussionen mit den Produkt- und Engineering-Teams von Dahua kombinierte. Die Teilnehmer erkundeten intelligente Videosysteme, Smart-Building-Lösungen und integrierte AIoT-Anwendungen und erhielten praktische Einblicke in Bereitstellungsstrategien, Betriebsoptimierung und neue Technologietrends. Diese Veranstaltungen ermöglichten es den Installationspartnern, ihr Verständnis für die Lösungen von Dahua zu vertiefen und gleichzeitig Fachwissen auszutauschen, was zu einem sich gegenseitig verstärkenden Austausch führte. Führungen durch den Digital Intelligence Showroom und die Produktionsstätten von Dahua boten den Teilnehmern einen Blick hinter die Kulissen der Produktentwicklung, der Montageabläufe und der globalen Lieferkapazitäten. Diese Führungen unterstrichen die Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und technische Präzision hinter dem Lösungsportfolio von Dahua und stärkten das Vertrauen der Partner in die Bereitstellung leistungsstarker Systeme für unterschiedliche Marktanforderungen.



Auch Vertreter der Installateure teilten ihre Eindrücke von der Veranstaltung mit. Ein Partner aus dem Nahen Osten bemerkte: "Dieser Besuch hat unser Verständnis für die KI-gestützten Fähigkeiten von Dahua und deren Umsetzung in echten Kundennutzen vertieft." Ein Vertreter aus Großbritannien fügte hinzu: "Der Austausch mit Kollegen aus verschiedenen Regionen inspiriert uns, unseren Kunden noch integriertere und zukunftsfähigere Lösungen anzubieten." Über das technische Lernen hinaus stärkten kulturelle Aktivitäten - darunter eine Tour zum Westsee und ein eindrucksvolles Songcheng-Erlebnis - die zwischenmenschlichen Beziehungen und schufen ein Gemeinschaftsgefühl unter den Teilnehmern aus verschiedenen Regionen. Die Veranstaltung endete mit einer Gala zu Ehren der Golden Pro-Partner, die sich durch herausragende Leistungen, Kreativität und bedeutende Beiträge zum globalen Installateur-Ökosystem von Dahua ausgezeichnet haben.



Durch die Kombination von Technologie-Immersion, Austausch von Betriebswissen und globalem Networking hat Dahua seine Rolle als AIoT-Innovator und Treiber der Zusammenarbeit im Ökosystem gestärkt. Die Pro Challenge hat erneut gezeigt, wie Dahua Installateure weltweit dabei unterstützt, intelligentere, effizientere und wertorientierte Lösungen anzubieten und so intelligente, vernetzte und nachhaltige Gemeinschaften zu fördern. Mit Blick auf die Zukunft wird Dahua sein Installateur-Ökosystem weiter ausbauen und seine Partnerprogramme verbessern, um die regionenübergreifende Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung zu fördern und so die nächste Generation von AIoT-Innovationen voranzutreiben, während es gleichzeitig seine Mission einer intelligenteren Gesellschaft und eines besseren Lebens weiterverfolgt. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839274/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839274/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg



