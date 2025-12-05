Mit KI als zentralem Treiber haben Halbleiteraktien 2025 kräftig zugelegt - und auch AMD zählt zu den Überfliegern des Jahres. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn um rund 60 Prozent vorn. Für frischen Rückenwind sorgen nun neue Analystenkommentare. Ein Experte zählt AMD sogar zu den besten Ideen für 2026.TD Cowen hat AMD das Prädikat "Best Ideas 2026" verliehen. Hintergrund ist vor allem die nächste große Produktwelle. Im Fokus stehen das Helios-Rack sowie der neue Instinct-Beschleuniger MI450, deren ...

