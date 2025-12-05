Eli Lilly: Das Pharma-Schwergewicht knackt die Billion!

Rücksetzer nach historischem Meilenstein!

Rückblick

Der US-Pharmakonzern Lilly profitiert weiterhin von einem starken Lauf seiner Diabetesmittel und Gewichtssenker Mounjaro und Zepbound. Im dritten Quartal steigerte Lilly den Umsatz im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 17,6 Milliarden US-Dollar. Die Amerikaner konnten die Erwartungen von Analysten übertrumpfen. Konzernchef David Ricks hob daher zur Zahlenvorlage ein weiteres Mal seine Ziele für das Gesamtjahr an. Charttechnisch konnte die Aktie stark zulegen.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 05.12.2025, Kürzel: LLY Kurs: 1009.72 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen über 1033 USD könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Das Kursziel für die Bullen wäre im Bereich des Allzeithochs.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 1000-USD-Marke, wäre das positive Bild negiert. Die Wahrscheinlichkeit eines Tests der 50-Tagelinie steigt.

Meinung

Als erstes Pharmaunternehmen hat Eli Lilly vergangene Woche die Marke von einer Billion US-Dollar Börsenwert hinter sich gelassen. Seit Ende Oktober kannte der Aktienkurs quasi nur noch eine Richtung - aufwärts. Um gut 30 Prozent ging es in diesem Zeitraum nach oben. In der vergangenen Woche knackten die Papiere erstmals die Schwelle von 1.000 Dollar und kletterten in der Folge weiter. Der US-Pharmakonzern Lilly profitiert weiterhin von einem starken Lauf seiner Diabetesmittel und Gewichtssenker Mounjaro und Zepbound.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 908.35 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.79 Mrd. USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 05.12.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LLY hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.