Das fusionierte Unternehmen wird die Entwicklung von Kompetenzen im Finanzdienstleistungsbereich beschleunigen und messbare Geschäftsergebnisse in 148 Ländern erzielen

Fitch Learning, weltweit führender Anbieter von Finanzschulungen und beruflichen Zertifizierungen, gab heute den Abschluss der Übernahme von Moody's Analytics Learning Solutions (MALS) und dem Canadian Securities Institute (CSI) bekannt. MALS ist ein globaler Anbieter von Credit und digitalem Lernen, und CSI ist ein führender Anbieter von Zertifizierungen für die kanadische Finanzdienstleistungsbranche.

Fitch Learning, weltweit als führender Anbieter von Finanzschulungen anerkannt, bietet spezialisierte Schulungen für die Finanzdienstleistungsbranche durch akkreditierte Qualifikationen, flexible Unternehmenslösungen, Managed Services und digitale Lernlösungen, denen führende Institutionen weltweit vertrauen. Das fusionierte Unternehmen wird über 92.000 Finanzfachleute in 148 Ländern in jeder Phase ihrer Karriere betreuen.

"Bei dieser Akquisition geht es darum, mehr Wachstumschancen zu schaffen sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen", erklärte Andreas Karaiskos, CEO von Fitch Learning. "Durch die Kombination der umfassenden Fachkompetenz und der Lerntechnologien beider Organisationen ermöglichen wir unseren Kunden den Aufbau zukunftsfähiger Teams und unterstützen Finanzfachleute dabei, die Fähigkeiten zu erwerben, die in den sich schnell verändernden Märkten von heute am wichtigsten sind."

Das fusionierte Unternehmen wird Lernenden Zugang zu einem erweiterten Lösungsangebot bieten, das die Bereiche Geschäfts- und Privatkundenbank, Kreditrisiko, Vermögens- und Anlageverwaltung, Investment- und Firmenkundengeschäft, berufliche Qualifikationen sowie Datenanalyse und KI umfasst.

Die Marke CSI wird fortbestehen, ebenso wie ihre Verantwortung für die renommierten Zertifizierungen und Bezeichnungen der Branche. Die Marke MALS wird eingestellt, und ihre Lösungen werden künftig als Teil des Portfolios von Fitch Learning angeboten.

"Wir sind sehr stolz darauf, diesen transformativen Meilenstein für Fitch Learning, unsere Kunden und Lernenden im gesamten Finanzdienstleistungssektor zu erreichen", erklärte Karaiskos. "Die Übernahme von MALS und CSI ist für uns nicht nur eine Expansion es geht darum, ein globales Talentangebot aufzubauen, um unseren Kunden wirkungsvolle Ergebnisse zu liefern."

Die Zusammenführung von Fitch Learning, MALS und CSI zu einer einzigen Einheit stellt einen bedeutenden Schritt in der Transformation der Finanzausbildung dar. Sie geht über traditionelle Lernmethoden hinaus und bietet innovative, dynamische und personalisierte Lernerfahrungen, die es den Lernenden ermöglichen, den für sie am besten geeigneten Weg zu wählen und ihre Karriere zukunftssicher zu gestalten.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fitchlearning.com.

Über Fitch Learning

Fitch Learning, Teil der Fitch Group, ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Finanzschulungen. Aufbauend auf fundiertem Fachwissen im Kreditwesen und gestützt auf umfassende Erfahrung im gesamten Finanzdienstleistungsbereich bieten wir wirkungsvolle Lernlösungen in Form von kundenorientierten Programmen, Kursen und beruflichen Qualifikationen. Durch den Einsatz digitaler Innovationen und KI-gestützter Lerntools unterstützen wir Unternehmen weltweit dabei, zukunftsfähige Teams aufzubauen. Fitch Learning ist Eigentümer des Canadian Securities Institute, des Certificate in Quantitative Finance Institute (CQFI) und des Global Institute of Credit Professionals, die sich der Unterstützung von Finanzfachleuten während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn widmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251205830319/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Brooke Rera

+1 631 871 4994

fitchlearning@allisonworldwide.com

Cristina Bermudez

+1 305-613-5814

cristina.bermudez@thefitchgroup.com