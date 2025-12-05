Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland untermauert erneut seine Rolle als Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel zum Vorteil der Kunden: Ab sofort ist die "Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) in allen Lidl-Filialen deutschlandweit zum Tiefpreis von 0,99 Euro erhältlich. Damit ist die Butter so günstig wie zuletzt vor rund zehn Jahren. Auch weitere Butterartikel, eine vegane Butteralternative sowie regional verfügbare Butterartikel sind ab sofort günstiger.Für diese Preissenkung verzichtet Lidl bewusst auf Marge, um durch eine höhere Absatzmenge die Milchbauern zu unterstützen. Damit gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - ohne Nachteile für die Milchbauern. Gleichzeitig bleibt der Lebensmitteleinzelhändler seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten. Die Verbraucher können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.Seit Jahresbeginn hat der Frische-Discounter den Butterpreis konsequent von ursprünglich 2,25 Euro um rund 56 Prozent reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal mehr seinen Anspruch, hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis zu bieten.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den bundesweit günstigsten Butterpreis gibt es somit weiterhin bei Lidl - lohnt sich.Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Milbona Echte Irische Butter, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56 Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro- Vemondo No Butter Veganes Streichfett, 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro (regional verfügbar)- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro (regional verfügbar)Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6173661