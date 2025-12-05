IPO-Kracher in Sicht: SpaceX stellt Investoren laut einem Medienbericht einen Börsengang für 2026 in Aussicht. Im Gespräch ist eine Bewertung von rund 800 Milliarden Dollar für Elon Musks Raumfahrtfirma. Von einer Starlink-Abspaltung soll der Konzern hingegen inzwischen wieder abgerückt sein.Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat Investoren laut einem Bericht von The Information einen möglichen Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Aussicht gestellt. Parallel dazu prüfe das Unternehmen demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
