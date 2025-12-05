EQS-News: Société de télédiffusion du Québec / Schlagwort(e): Miscellaneous

MONTREAL, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Moderatorin und Autorin aus Quebec Janette Bertrand ist eine der klarsten und wesentlichsten Stimmen unserer Zeit. Als unerschrockene Pionierin des sozialen Dialogs hat sie ein Jahrhundert überdauert, indem sie die Fragen stellte, die herausfordern, aufklären und verbinden. 100 Jahre, Janette Bertrand hat weder alles gesagt noch alles gehört! Elle kehrt also mit Janette - Les jeunes et la vieille, einer neuen Sendung zu Télé-Québec zurück, in der sie jungen Menschen in einer offenen, sensiblen und unverstellten Begegnung zwischen den Generationen das Mikrofon reicht. Und um diese historische Leistung - eine Moderatorin, die mit 100 Jahren wieder auf Sendung geht - zu unterstreichen, macht der öffentlich-rechtliche Sender diese Inhalte ausnahmsweise der ganzen Welt auf seinem Kanal YouTube zugänglich, so dass jeder und jede, egal wo er oder sie sich befindet, diese einzigartige Unterhaltung erleben kann. "Jung und Alt, wir haben etwas gemeinsam. Wir werden selten angehört und selten verstanden. Deshalb schlage ich Ihnen vor, jungen Menschen zuzuhören, um zu versuchen, sie zu verstehen", betont Janette Bertrand. In Montreal brachte Frau Bertrand bei einem Teller mit Süßigkeiten "aus ihrer Zeit" junge Menschen im Alter von 11 bis 21 Jahren zu einem Austausch zusammen, ohne Umschweife. Es geht um Liebe, Vorurteile, Veränderung, Andersartigkeit, Immigration und Familie. Nichts ist tabu! Mit Janette - Les jeunes et la vieille, leiht die Ikone des Quebecer Fernsehens den Realitäten, Zweifeln und Träumen, die die Jugend von heute bewegen, ein offenes Ohr. Der Austausch ist aufrichtig und voller Zärtlichkeit. International | Auf dem Kanal YouTube von Télé-Québec ab diesem 6. Dezember

In Québec | 6. Dezember 19 Uhr | Im Fernsehen, im Web und in der App von Télé-Québec Über Télé-Québec

Télé-Québec ist das öffentlich-rechtliche Medium mit Bildungs- und Kulturauftrag in Québec. Als Multiplattform bietet Télé-Québec ein einzigartiges Programm, dessen Ziel es ist, die Lust am Wissen zu kultivieren, den Wissenserwerb zu fördern, zum Nachdenken anzuregen, das hiesige Kunst- und Kulturleben zu fördern sowie die regionalen Gegebenheiten und die Vielfalt Québecs widerzuspiegeln. Ob auf der Website oder in der App, Télé-Québec bietet alle seine Videoinhalte auf allen Bildschirmen an - und das kostenlos. Fotos: hier Pressebeziehungen | Danielle Brassard | dbrassard@telequebec.tv | 1 (514) 619-1887 Video - https://mma.prnewswire.com/media/2839608/Soci_t__de_t_l_diffusion_du_Qu_bec_Au_Qu_bec%C2%A0__Janette_Bertrand.mp4

