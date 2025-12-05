PlanB warnt vor möglichen BTC-Szenarien - doch der große Bull Run könnte erst beginnen

Der bekannte Bitcoin-Analyst PlanB sorgt erneut für Diskussionen in der Krypto-Community. Seine neue Bewertung zeigt, dass Bitcoin sich in einer sensiblen Marktphase befindet: Wichtige Indikatoren haben nachgegeben, doch mehrere Signale sprechen weiterhin für ein bullisches Gesamtbild. Damit ergibt sich ein komplexes Szenario, in dem sowohl Vorsicht als auch Zuversicht berechtigt erscheinen.

Was RSI, Realized Price und das Vierjahresmodell über Bitcoin verraten

PlanB betrachtet die aktuelle Lage anhand mehrerer Schlüsselindikatoren. Der RSI liegt bei 55 - ein deutlicher Rückgang vom Peak bei 65, gleichzeitig aber oberhalb der kritischen Marke von 50, die den Übergang zwischen Auf- und Abwärtstrend signalisiert. Für PlanB ist dieser Rückfall ein Warnhinweis, da in früheren Bärenmärkten ähnliche Werte gemessen wurden, bevor deutliche Kursrückgänge einsetzten.

Aus seiner Analyse ergeben sich drei denkbare Szenarien: eine Wiederholung früherer Bärenmarktstrukturen, eine Vor-Bullenmarktphase wie 2019 oder eine strukturelle Verschiebung aufgrund institutioneller Nachfrage, die den RSI dauerhaft stabilisieren könnte. Diese Bandbreite erklärt, warum die Marktlage momentan weder klar bullisch noch eindeutig bärisch wirkt.

Warum der große Bull Run laut PlanB noch nicht gestartet ist

Besonders auffällig ist die Position von Realized Price und Moving Average, die bei rund 56.000 US-Dollar verlaufen. In echten Bullenmärkten spreizen sich diese Linien deutlich voneinander, was aktuell nicht der Fall ist. Daraus leitet PlanB ab, dass die Hauptphase des Bull Runs noch nicht eingesetzt hat und Bitcoin sich noch in einer Art Übergangszone befinden könnte.

Auch das Stock-to-Flow-Modell bewertet Bitcoin als massiv unterbewertet. Die modellierte Preisspanne für diesen Zyklus liegt zwischen 250.000 und 1 Million US-Dollar, wobei der fair modellierte Wert aktuell bei etwa 500.000 US-Dollar liegt. Ob das Modell intakt bleibt, wird sich jedoch erst zum Ende des Zyklus im Jahr 2028 zeigen. Das Gesamtbild bleibt daher gemischt: Einige Daten sprechen für nachlassendes Momentum, andere deuten auf ungenutztes Potenzial hin.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.