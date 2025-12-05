Die Integration von MVola verbessert die Zugänglichkeit von Zahlungsmethoden und fördert das Wachstum des florierenden mobilen Gaming-Ökosystems in Madagaskar

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, das Entwicklern bei der Markteinführung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute bekannt gegeben, dass MVola, Madagaskars führende digitale Geldbörse, nun als Zahlungsoption für Spieler im ganzen Land verfügbar ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251204770813/de/

Chris Hewish, President of Xsolla

Madagaskar ist ein schnell wachsender, mobilorientierter Markt mit 32 Millionen Einwohnern, in dem digitale Geldbörsen der Haupttreiber für tägliche Transaktionen sind. MVola, das kürzlich als digitale Bank lizenziert wurde, hat sich mit über 10 Millionen Nutzern und mehr als 1 Milliarde Transaktionen pro Jahr als führendes Wallet im Land etabliert. Durch die Aufnahme von MVola als Zahlungsmethode in sein Portfolio beseitigt Xsolla die Probleme bei Kartenzahlungen und ermöglicht es den Spielern, nahtlos mit einer vertrauten lokalen Methode zu bezahlen, die sie bereits kennen und täglich nutzen.

Zu den wichtigsten Vorteilen der MVola-Integration gehören:

Sofortige Bestätigungen: Die Spieler erhalten eine Zahlungsbestätigung in Echtzeit, was einen reibungslosen und nahtlosen Bezahlvorgang ohne Verzögerungen gewährleistet.

Die Spieler erhalten eine Zahlungsbestätigung in Echtzeit, was einen reibungslosen und nahtlosen Bezahlvorgang ohne Verzögerungen gewährleistet. Keine Karte erforderlich: Zahlungen können direkt über MVola abgewickelt werden, wodurch keine Karten mehr erforderlich sind und der Prozess für Spieler vereinfacht wird.

Zahlungen können direkt über MVola abgewickelt werden, wodurch keine Karten mehr erforderlich sind und der Prozess für Spieler vereinfacht wird. Vertraut, vertrauenswürdig und höhere Konversionsraten: Spieler, die mit einer weithin anerkannten lokalen Wallet vertraut sind, bedeuten weniger Reibungsverluste, mehr Vertrauen und höhere Konversionsraten für Entwickler.

"Die Integration von MVola ist sowohl für Spieler als auch für Entwickler in Madagaskar ein entscheidender Schritt", erklärte Chris Hewish, President von Xsolla. "Es trifft die Nutzer dort, wo sie bereits täglich Transaktionen durchführen, und bietet ein nahtloses, vertrauenswürdiges Zahlungserlebnis, das das Engagement und das Wachstum fördert."

Von Madagaskar bis in die ganze Welt bietet Xsolla alle Zahlungsmethoden, die Entwickler benötigen, um ihre Spiele weltweit zu verbreiten und zu monetarisieren. Lokale Zahlungsmethoden sind von entscheidender Bedeutung sie stellen sicher, dass Entwickler jeden Spieler erreichen, mehr Transaktionen durchführen und letztendlich mehr Umsatz und Einnahmen erzielen können. Mit MVola ist es jetzt einfacher denn je, zu bezahlen, zu spielen und erfolgreich zu sein.

Um mehr über MVola-Zahlungen für Ihr Spiel zu erfahren oder diese zu aktivieren, besuchen Sie bitte: xsolla.pro/MVola

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251204770813/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com