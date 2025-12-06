EQS-News: DeFi Technologies Inc.
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Vertrag
TORONTO, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen ("DeFi") überbrückt, freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc. sowie Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die Genehmigung der B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") erhalten haben, vier ETPs für digitale Vermögenswerte über BDRs, die auf ETPs basieren, zu notieren.
Die brasilianischen ETPs von Valour - Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI) - sollen ab dem 17. Dezember 2025 in den Handel an der B3 aufgenommen werden. Die neuen Notierungen werden am 19. Dezember bei Börsenschluss auf dem Parkett der B3-Börse in Sao Paulo feierlich eingeläutet. Die Produkte werden brasilianischen Anlegerinnen und Anlegern ein lokal notiertes, auf BRL lautendes Engagement in Valours führenden ETPs für digitale Vermögenswerte über dieselben Brokerage- und Depotsstrukturen bieten, die sie bereits für Aktien und ETFs nutzen.
ETP-Plattform von Valour expandiert nach Brasilien
Valour bietet derzeit rund 100 ETPs für digitale Vermögenswerte in ganz Europa an und verfügt weiterhin über die größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte weltweit, die an wichtigen Handelsplätzen wie Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz), London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam) notiert sind. Die Palette reicht von:
Dies ermöglicht ein diversifiziertes Engagement in digitalen Vermögenswerten innerhalb regulierter, börsengehandelter Marktstrukturen.
Die Genehmigung zur Notierung von BTCV, ETHV, XRPV und VSUI an B3 über BDR an ETP stellt einen wichtigen Schritt in der internationalen Expansionsstrategie von Valour dar, die Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten, Asien und andere Entwicklungsregionen weltweit umfasst. Brasilien ist das erste große Standbein von Valour außerhalb Europas. B3 dient als regionale Drehscheibe für Aktien, ETFs und eine immer breiter werdende Palette an Produkten und Derivaten, die mit digitalen Vermögenswerten verbunden sind.
Brasilien: Ein strategischer Markt
Brasilien hat sich als der größte und kohärenteste Finanzmarkt Lateinamerikas etabliert - mit mehr als 213 Millionen Menschen, die durch Portugiesisch als gemeinsame Sprache sowie eine einheitliche regulatorische und kapitalmarktbezogene Infrastruktur verbunden sind. Das Land ist auch die größte Krypto-Wirtschaft der Region, mit geschätzten 318,8-319 Milliarden US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten, die zwischen Juli 2024 und Juni 2025 gehandelt wurden, was etwa einem Drittel aller Krypto-Aktivitäten in Lateinamerika entspricht. Laut dem 2025 Global Crypto Adoption Index von Chainalysis liegt Brasilien inzwischen auf Platz 5 weltweit, was ein schnelles Wachstum sowohl bei der Nutzung durch Privatpersonen als auch durch Institutionen widerspiegelt.
Dieser Aufschwung findet vor dem Hintergrund eines reifenden Rechtsrahmens statt. Das brasilianische Gesetz über virtuelle Vermögenswerte (Gesetz Nr. 14.478/2022) und nachfolgende Dekrete haben Krypto-Vermögenswerte offiziell anerkannt, die brasilianische Zentralbank zur Hauptregulierungsbehörde für Anbieter virtueller Vermögenswerte ernannt und 2025 neue Vorschriften eingeführt, die die Standards des Finanzsektors und die AML/CTF-Anforderungen auf Krypto-Intermediäre ausweiten.
Vor diesem Hintergrund zielen die regulierten, an der B3 börsengehandelten, auf ETPs basierenden BDR von Valour darauf ab, brasilianischen Institutionen einen institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten, indem sie transparente börsliche Preisbildung, lokale Abwicklung und vertraute Governance-Standards kombinieren.
Management-Kommentar
"Brasilien ist einer der wichtigsten und am schnellsten wachsenden Märkte für digitale Vermögenswerte weltweit, und die B3 steht im Zentrum dieses Wachstums", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies und Mitbegründer von Valour. "Die Notierung von Valours BTCV-, ETHV-, XRPV- und VSUI-Produkten an der B3 ist eine natürliche Erweiterung unserer europäischen Franchise und ein grundlegender Schritt in unserer breiteren Expansion nach Lateinamerika und anderen wachstumsstarken Regionen. Wir glauben, dass brasilianische institutionelle und private Anlegerinnen und Anleger einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu digitalen Vermögenswerten wünschen, und unsere ETP-Plattform ist genau auf diesen Bedarf zugeschnitten."
"In Europa hat Valour das weltweit größte Angebot an ETPs für digitale Vermögenswerte aufgebaut, und wir sehen, dass sich in Brasilien ähnliche Nachfragemuster abzeichnen", so Andrew Forson, President von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour. "Durch die lokale Notierung unserer Kern-ETPs bieten wir brasilianischen Anlegerinnen und Anlegern eine Produktpräsenz, von der wir erwarten, dass sie im Laufe der Zeit um weitere brasilianische Notierungen, strukturierte Produkte und Lösungen erweitert wird, die auf den sich rasch entwickelnden Investmentmarkt der Region zugeschnitten sind."
Informationen zur B3 Exchange
Informationen zu DeFi Technologies
Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Valour
Über Stillman Digital
Informationen zu Reflexivity Research
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838376/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_to_L.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-tochtergesellschaft-valour-bringt-vier-digital-asset-etps-an-die-brasilianische-borse-b3-302634502.html
06.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2241388 06.12.2025 CET/CEST