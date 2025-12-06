YES (Yield Engineering Systems), ein führender Anbieter von leistungsstarken Prozesslösungen für den Markt der fortschrittlichen Halbleiterverpackungen, gab heute bekannt, dass Herr Rezwan Lateef zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Herr Lateef war zuvor President von YES und hat in den letzten Jahren maßgeblich zum bedeutenden Wachstum, zur globalen Expansion und zur Produktinnovation des Unternehmens beigetragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202046314/de/

Rezwan Lateef, CEO of YES.

Der Übergang stellt eine natürliche Weiterentwicklung für das Unternehmen dar, da es einen wichtigen Umsatzmeilenstein überschritten hat und nun mit führenden Kunden aus den Bereichen Halbleiter und KI-Computing in die nächste Phase seiner Expansion eintritt.

Rama Alapati, der seit 2021 als CEO tätig ist, wird eine beratende Funktion übernehmen, um Herrn Lateef während der Übergangsphase zu unterstützen und eine starke organisatorische Kontinuität zu gewährleisten.

"Rama hat maßgeblich dazu beigetragen, YES von einem vielversprechenden Technologieunternehmen zu einem anerkannten Marktführer im Bereich Advanced Packaging zu entwickeln", erklärte Rezwan Lateef. "Sein Engagement und seine Führungsqualitäten waren für unsere Transformation von zentraler Bedeutung. Ich bin dankbar für seine Zusammenarbeit und freue mich, dass er mich während dieser Übergangsphase weiterhin unterstützen wird."

Unter der Leitung von Herrn Lateef wird YES seine Beziehungen zu branchenführenden Kunden weiter stärken und Technologielösungen für die schnell wachsenden Märkte für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner vorantreiben. Zu den strategischen Prioritäten des Unternehmens gehören die beschleunigte Entwicklung neuer Systeme für Verpackungsarchitekturen der nächsten Generation und die Erweiterung innovativer Lösungen, die Kunden dabei unterstützen, den Anforderungen der schnell wachsenden Märkte für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner gerecht zu werden.

"Wir sind sehr optimistisch und haben weiterhin großes Vertrauen in die Zukunft von YES", erklärte Nety Krishna, Senior Managing Director und Vertreter von KCK, dem Hauptinvestor des Unternehmens. "Das Unternehmen hat erheblich in die Produktentwicklung investiert und ist bei wichtigen Kunden im schnell wachsenden Segment Advanced Packaging gut positioniert. Dieser Führungswechsel spiegelt unser langfristiges Engagement wider, YES in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

Herr Lateef fügte hinzu: "YES verfügt über ein außergewöhnliches Team, eine wachsende globale Präsenz und eine klare Technologie-Roadmap, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt ist. Ich freue mich darauf, dieses nächste Kapitel zu leiten, während wir weiter wachsen, innovativ sind und den Wert, den wir der Branche bieten, steigern."

Der Führungswechsel tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Über YES

YES ist ein führender Anbieter differenzierter Technologien für die Material- und Grenzflächenentwicklung. Die Kunden von YES sind Marktführer und entwickeln Lösungen der nächsten Generation für eine Vielzahl von Märkten, darunter Advanced Packaging für KI und HPC, Speichersysteme und Biowissenschaften. YES ist ein führender Hersteller von hochmodernen, kostengünstigen Produktionsanlagen für die Massenfertigung von Halbleitern und fortschrittlichen Verpackungslösungen für Wafer und Glasplatten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Vakuumhärtungs-, Beschichtungs- und Glühwerkzeuge, flussmittelfreie Reflow-Werkzeuge, Durchkontaktierungen, Hohlraumätzungen sowie stromlose Abscheidungswerkzeuge für die Halbleiterindustrie. YES hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und ist weltweit zunehmend präsent. Bitte besuchen Sie YES.tech.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202046314/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Alex Chow

Achow@yes.tech