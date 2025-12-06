Die PORR veröffentlicht starkes Ergebnis im dritten Quartal 2025Di

Anzeige / Werbung

Die PORR Group blickt auf starke neun Monate zurück und konnte zentrale Kennzahlen deutlich verbessern. Besonders hervorzuheben ist das Betriebsergebnis EBIT und die anhaltend starke Auftragslage.

Beim EBIT war in den ersten neun Monaten ein Zuwachs von 17,7 Prozent p.a. auf 108,1 Mio. Euro verzeichnet worden. Noch deutlicher nach oben ging es mit dem Auftragseingang, der sich in den ersten drei Quartalen um 26,7 Prozent auf 6,048 Mrd. Euro erhöht hat. Dadurch kletterte der Auftragsbestand mit 9,606 Mrd. Euro auf ein neues Allzeithoch, ein Plus von 17,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Ein weiteres Highlight stellte der Aufstieg der PORR (ISIN: AT0000609607) im September in den österreichischen Leitindex ATX dar. Dies war vor allem auf die starke Performance der Aktie und den deutlich gestiegenen Handelsumsätzen zu verdanken. Ergänzt wird das positive Gesamtbild durch einen optimistischen Ausblick für das Gesamtjahr 2025. Für das Gesamtjahr 2025 hat der Vorstand einen Umsatz zwischen 6,2 und 6,3 Mrd. Euro und eine Ergebnisverbesserung auf 180 bis 190 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Außerdem soll die EBIT-Marge bis 2030 auf 3,5 bis 4,0 Prozent ansteigen.

Wachstum durch Infrastrukturprojekte in allen Heimmärkten

Besonders stark profitierte die PORR von der weiterhin robusten Nachfrage im Tief- und Infrastrukturbau in allen sieben Heimmärkten. Großprojekte im Bahn- und Verkehrswegebau, etwa die Modernisierung der Eisenbahnstrecken Jaslo-Nowy Zagórz in Polen und Craiova-Caransebe? in Rumänien oder die Sanierung der A2-Tunnelkette im österreichischen Packabschnitt, bildeten wesentliche Wachstumstreiber. Auch im Hochbau zeigt sich eine spürbare Belebung: Neben neuen Projekten bei Gesundheits- und Bildungsbauten in Polen und Deutschland gewinnt der Wohnbau wieder an Dynamik. Die größte Wohnbauinitiative der PORR befindet sich aktuell mit dem Projekt "Nordbahnhof Baufeld 3E" in Wien.

Die Produktionsleistung des Konzerns lag mit 4,986 Mrd. Euro leicht unter dem Vorjahreswert, hauptsächlich aufgrund des frühen Projektstatus neuer Großaufträge. Diese Design-&-Build-Projekte befinden sich noch in der Planungsphase und schlagen sich daher erst verzögert in der Produktionsleistung nieder. Trotzdem fällt die Ergebnisentwicklung positiv aus, unter anderem dank geringerer Aufwendungen für Materialien und Fremdleistungen. Einsparungen in Höhe von 62 Mio. Euro sowie bessere Resultate aus at-equity bewerteten Projekten führten zu einem Anstieg des EBITDA um 8,1 Prozent auf 269,8 Mio. Euro.

Verbesserung der Bilanz

Auch bilanzseitig kann die PORR Fortschritte vorweisen: Das Eigenkapital erhöhte sich um 7,2 Prozent auf knapp 897 Mio. Euro, während die Nettoverschuldung gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent auf 307 Mio. Euro sank. Zum 30. September 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 344,2 Mio. Euro; die Liquiditätsreserve blieb mit 790 Mio. Euro auf einem komfortablen Niveau. Der Kapitalmarkt honorierte diese Entwicklung. Innerhalb von zwölf Monaten legte der Aktienkurs um 118 Prozent zu, was wesentlich zur Aufnahme in den ATX beitrug. Der Erlös aus dem im Juni abgeschlossenen Verkauf eigener Aktien wird für den Ausbau des europäischen Infrastrukturgeschäfts verwendet.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Link

https://www.porr-group.com/investor-relations/reporting/zwischenberichte

https://www.porr-group.com/presse/mitteilungen/detail/porr-liefert-top-ergebnis-im-dritten-quartal-2025

