VANCOUVER, British Columbia, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") freut sich, die ersten 16 Bohrergebnisse aus dem ersten Erweiterungsbohrprogramm der BR/Felda-Mine bekanntzugeben und ein Update zu den Bohraktivitäten zur Minenerweiterung in der Selinsing-Goldmine bereitzustellen. Die Arbeiten umfassen die Goldprojekte Selinsing und Buffalo Reef im Bundesstaat Pahang im Central Gold Belt von Westmalaysia.
Cathy Zhai, President und CEO von Monument Mining, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden und zuversichtlich mit den ersten 16 Analyseergebnissen aus dem Explorationsbohrprogramm in den anvisierten potenziellen Erweiterungszonen der Mine, einschließlich der Bereiche außerhalb der Grubenhüllen von Buffalo Reef/Felda (BR/Felda-Mine-Erweiterungsbohrungen) sowie der Grubenhüllen von Selinsing (Selinsing-Mine-Erweiterungsbohrungen). Diese Zonen umfassen alle derzeit definierten Ressourcen (www.SedarPlus.ca: NI 43-101 Technical Report 'Selinsing Gold Sulphide Project', 31. Januar 2019) (die Zielgebiete für eine mögliche Minenerweiterung). Ziel des Erweiterungsbohrprogramms ist es, die Goldressourcen zu erhöhen und potenziell die Lebensdauer der Selinsing-Goldmine zu verlängern."
Das Zielgebiet der BR/Felda-Mine-Erweiterung umfasst eine Fläche von 115 Acres und bildet die Grundlage für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit definierten Mineralressourcen, was, vorbehaltlich weiterer Studien, künftige LOM-Planungen unterstützen könnte (Abbildung 1). Ein erfolgreicher Abschluss der aktuellen Bohrungen könnte das Potenzial haben, eine Erweiterung der Grube bei Buffalo Reef/Felda zu unterstützen.
Die Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025. Bislang wurden 27 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.952 m abgeschlossen.
Abbildung 1. Planansicht von Buffalo Reef Central mit Darstellung der LOM-Grubenhüllen sowie der Grundfläche der erweiterten Grubenhülle.
HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS
Die ersten siebenundzwanzig (27) Bohrlöcher des Erweiterungsbohrprogramms bei Buffalo Reef/Felda wurden abgeschlossen. Hohe Goldgehalte in den Analyseergebnissen wurden zurückgemeldet.
- Für sechzehn (16) Bohrlöcher liegen Analyseergebnisse vor; die Ergebnisse aus elf (11) Bohrlöchern stehen noch aus.
- Zu den wichtigsten Highlights gehören:
- MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au ab 2 m und
6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m
- MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und
1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m
- MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m
- MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich
5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m
- MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und
8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m
- MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m
- MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au ab 2 m und
Das Erweiterungsbohrprogramm umfasst insgesamt 118 geplante Bohrlöcher über 17.477 m, bestehend aus 109 Bohrlöchern über 15.377 m im Buffalo-Reef-Goldprojekt und in den Erweiterungszonen der Felda-Mine (Buffalo Reef/Felda Mine Expansion Drilling). Darüber hinaus sollen neun (9) Bohrlöcher über 2.100 m im Erweiterungszielgebiet des Selinsing-Goldprojekts (Selinsing Mine Expansion Drilling) niedergebracht werden, um die Einfall- und Streichrichtungsausdehnung der mineralisierten Struktur zu testen und damit eine wichtige Orientierung für zukünftige Arbeiten zu liefern.
Monument hat ein Budget von 2,5 Millionen USD vorgesehen, um beide Erweiterungsbohrprogramme abzuschließen, mit dem Ziel einer vollständigen Fertigstellung bis Ende Juni 2026. Die Bohrungen zur Minenerweiterung sollen bis März 2026 abgeschlossen sein, wobei die endgültigen Analyseergebnisse bis Ende Juni 2026 erwartet werden.
Der Erfolg des Bohrprogramms könnte potenziell zur Entwicklung eines großflächigen Tagebaus führen. Das Bohrprogramm zur Minenerweiterung, einschließlich der Bohrstrategie sowie der Priorisierung der Zielgebiete und Bohransätze, wird eng überwacht und regelmäßig überprüft und kann entsprechend angepasst werden.
ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM FÜR DIE MINE BUFFALO REEF/FELDA
Für das Erweiterungsbohrprogramm der Mine Buffalo Reef/Felda sind insgesamt 109 Bohrlöcher über 15.377 m geplant (Tabelle 1) (Abbildung 2 und Abbildung 3) und gliedern sich in Phase 1mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m sowie Phase 2 mit 36 Bohrlöchern über 5.012 m.
Abbildung 2. Planansicht von Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4), welche die vorgeschlagenen und bereits abgeschlossenen Bohransatzpunkte des Erweiterungsbohrprogramms für die Mine Buffalo Reef/Felda sowie die bislang eingegangenen Analyseergebnisse zeigt. Die Bohrungen werden in der Regel orthogonal zu der jeweils anvisierten geologischen Zone durchgeführt.
Abbildung 3. Längsschnitt A-A durch Buffalo Reef Central, der die in den Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.
Aktueller Fortschritt
Siebenundzwanzig (27) Bohrlöcher über insgesamt 2.952 m (Tabelle 2) wurden bislang abgeschlossen; bei elf (11) dieser Bohrlöcher stehen die Analyseergebnisse noch aus. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend (Abbildung 2, Tabelle 3), da mineralisierte Goldabschnitte sowohl im Zwischenbereich zwischen BRC3 und BRC4 als auch außerhalb des aktuellen geologischen Modells identifiziert wurden. Der Schwerpunkt der Bohrungen und der anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um den laufenden Minenbetrieb nicht zu beeinträchtigen.
Der Bohrfortschritt wurde inzwischen beschleunigt. Zuvor lag der Bohrfortschritt wie erwartet hinter dem Zeitplan, da ein Bohrgerät zur Priorisierung der Gehalts-Kontrollaktivitäten umdisponiert wurde. Zwei zusätzliche Diamantbohrgeräte wurden inzwischen von einem örtlichen Auftragnehmer bereitgestellt und Ende November 2025 für die Bohrarbeiten in Betrieb genommen. Ein aktualisiertes geologisches Modell, eine überarbeitete Ressourcenschätzung und eine aktualisierte Ressourcenmeldung werden folgen, mit dem Ziel einer Fertigstellung bis Oktober 2026.
Zur Unterstützung bei der Ausarbeitung des Bohrprogramms zur Minenerweiterung nutzte das Unternehmen eine erweiterte Grubenhülle, die aus einer Optimierungsstudie für den Tagebau der Projekte Selinsing und Buffalo Reef abgeleitet wurde. Die Grubenhülle wurde erstellt, indem räumliche Einschränkungen, wie z.B. durch Infrastruktur, entfernt wurden, um eine erweiterte Grubenhülle um die Mineralressourcen des Projekts zu modellieren. Die erweiterte Grubenhülle umfasst Bereiche außerhalb des aktuellen LOM, die das Potenzial aufweisen, zusätzliche Mineralressourcen zu generieren und, vorbehaltlich weiterer Studien, künftige LOM-Planungen unterstützen könnten.
Der Bohransatz in zwei Phasen ist nachfolgend dargestellt.
Buffalo Reef/Felda - Erweiterungsbohrungen - Phase 1
Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m ist in Abbildung 2 dargestellt.
Das Erweiterungsbohrprogramm der Phase 1 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert sich auf die Zielgebiete der Minenerweiterung, um das Potenzial zur Ausweitung der derzeit definierten Mineralressourcen zu bewerten, was vorbehaltlich weiterer Studien künftige LOM-Planungen unterstützen könnte. Dies erfolgt über die aktuellen LOM-Grubenhüllen bei Buffalo Reef/Felda hinaus (Abbildung 3), wie nachfolgend definiert:
- Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC3) und Buffalo Reef Central (BRC4), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle.
- Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC2) und Buffalo Reef Central (BRC3), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle.
- Einfallerweiterung von Buffalo Reef Central (BRC4), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an die erweiterte Grubenhülle.
- Strukturelle Erweiterung von Buffalo Reef Central (BRC2) und Step-out-Bohrungen, außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an die erweiterte Grubenhülle.
Die Zwischenbereiche zwischen den Gruben BRC2 und BRC3 (Abbildung 4) sowie zwischen BRC3 und BRC4 gelten weiterhin als aussichtsreich für Mineralisierung in geringer Tiefe. Dennoch ist dieser Bereich noch nicht entwickelt und erfordert zusätzliche Bohrungen, um die geologische Modellierung zu verbessern und die aktuellen Mineralressourcen potenziell zu erweitern.
Beobachtungen aus den Bohrergebnissen, die nach der Ressourcenmodellierung 2016 gewonnen wurden, zeigen eine Fortsetzung der hochgradigen Goldmineralisierung im Zwischenbereich BRC2/BRC3 sowie im Zwischenbereich BRC3/BRC4. Zudem weist eine mögliche Steilstellung des Erzkörpers entlang der östlichen Scherzone auf eine potenzielle Einfallerweiterung hin.
Die Goldmineralisierung in BRC2, BRC3 und BRC4 ist in zwei Hauptscherstrukturen - einer westlichen und einer östlichen - zu finden (Abbildung 5), die sich entlang des Streichens und in Einfallrichtung aufweiten und verjüngen. Das große Volumen hochgradiger Goldmineralisierung ist entlang des Knicks der Scherzone angereichert oder durch Antiformen oder andere Querstrukturen in der Tiefe strukturell kontrolliert eingeschlossen wird.
Abbildung 4. Typischer Querschnitt durch den Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central Grube 2 und Grube 3 bei 3650 mN, Blickrichtung nach Norden (80 m breites Fenster; Hinweis auf die begrenzte Bohrdichte).
Abbildung 5: Darstellung der goldmineralisierten Domänen (tatsächlich abgebaute Erze bei mRL500, mRL475 und mRL450), die innerhalb der westlichen und östlichen Scherstrukturen in BRC2, BRC3 und BRC4 beherbergt sind.
Buffalo Reef Erweiterungsbohrungen - Phase 2
Das Bohrprogramm der Phase 2 bei Buffalo Reef konzentriert sich auf Zielgebiete der Minenerweiterung, die das Potenzial aufweisen, neue mineralisierte Zonen sowie strukturelle und Einfallerweiterungen der Mineralisierung außerhalb der erweiterten Grubenhülle zu definieren (Abbildung 3).
Für Phase 2 sind insgesamt 36 Bohrlöcher über 5.012 m geplant, um die aktuellen Mineralressourcen zu erweitern, insbesondere in den Zwischenbereichen sowie unterhalb der bestehenden Gruben BRC2, BRC3 und BRC4 von Buffalo Reef, außerhalb der erweiterten Grubenhülle.
Die Bohrprogramme werden von den eigenen Bohrteams und mit unternehmenseigenem Gerät von Monument durchgeführt, überwiegend mittels PQ- (groß) und HQ- (mittel) Diamantbohrtechnik, ergänzt durch geringfügige RC-Bohrungen. Diese Technik liefert kontinuierliche Gesteinsproben, die anschließend untersucht werden, um den Mineralgehalt, die Gesteinsarten und die geologischen Strukturen zu analysieren. Die gesamte Länge jedes Bohrlochs wird als Halbkern beprobt. Um den geplanten Fertigstellungstermin einzuhalten, wurden Mitte November 2025 zwei zusätzliche externe Bohrgeräte eingesetzt, sodass insgesamt vier Bohrgeräte für das Minenerweiterungsprogramm zur Verfügung stehen.
Im Zwischenbereich BRC3/BRC4 wurde eine flach liegende, oberflächennahe Goldmineralisierung angetroffen in:
- MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au ab 2 m und
6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m
- MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m
Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar.
Der Schnittpunkt in MBRDD611 liegt 20 m entlang des Streichens einer zuvor modellierten Goldstruktur. Der in MBRRC579 durchteufte Abschnitt stellt eine isolierte Mineralisierung im Hangenden (FW) der modellierten Erzstrukturen dar. Beide Schnittpunkte liegen außerhalb des aktuellen geologischen Modells; die Ergebnisse werden weiterhin ausgewertet, um ihre Auswirkungen vollständig zu verstehen.
Fünf (5) Bohrlöcher, die im Rahmen der Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef niedergebracht wurden (Abbildung 2), lieferten positive Ergebnisse:
- MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und
1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m
- MBRRCDD02: kein signifikantes Ergebnis
- MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m
- MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich
5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m
- MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und
8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m
Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar.
MBRRCDD01 durchteufte eine Mineralisierung außerhalb und entlang des Streichens der zuvor modellierten Goldstruktur. MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 (Abbildung 6) bestätigten vorhandene, jedoch bislang unzureichend bebohrte Goldstrukturen. Die Identifizierung von Goldunzen innerhalb der Zwischenzone würde es ermöglichen, die Gruben zu verbinden und zu erweitern, was vorbehaltlich weiterer Studien künftige LOM-Planungen unterstützen könnte. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.
Für die Bohrungen MBRDD612, MBRDD615, MBRDD616, MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612, die den Zwischenbereich BRC2/BRC3 testen, sowie für MBRDD614, MBRRC580 und MBRRC581, die den Zwischenbereich BRC3/BRC4 testen, stehen die Analyseergebnisse noch aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.
Abbildung 6. Querschnitt durch Buffalo Reef Central Grube 3 bei 3880 mN, Blickrichtung nach Norden (40 m breites Fenster), mit Darstellung der historischen Bohrungen sowie der kürzlich abgeschlossenen MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 sowie der 2 Hauptmineralisierungsziele, die mit der östlichen und westlichen Scherzone in Zusammenhang stehen.
SELINSING - ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM
Das Erweiterungsbohrprogramm für Selinsing umfasst 9 Bohrlöcher über insgesamt 2.100 m (Tabelle 4) und gliedert sich in Phase 1 mit 3 Bohrlöchern über 480 m sowie Phase 2 mit 6 Bohrlöchern über 1.620 m.
Selinsing - Phase 1
Das Bohrprogramm in Selinsing wird die hochgradige Tiefenerweiterung sowie lokale Erweiterungen der modellierten Goldstrukturen innerhalb der erweiterten Grubenhülle von Selinsing testen. Das Programm umfasst 3 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 480 m.
Die historische Goldproduktion und die verbleibenden Mineralressourcen in Selinsing konzentrieren sich überwiegend rund um die Grube Selinsing 4 (Abbildung 7). Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen, und durch Verfeinerungen der interpretierten strukturellen Ausrichtung der Erzbereiche (beschrieben in der vorherigen Pressemitteilung vom 7. Juli 2025[1]) konnten verbesserte Bohrziele definiert werden, um potenzielle Streicherweiterungen des Lagerstättenkörpers wirksamer zu testen.
Abbildung 7. Darstellung des historisch abgebauten Erzes in den Gruben Selinsing 4, 5 und 6 sowie der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung.
Die Überarbeitung und Aktualisierung der derzeitigen Selinsing-Mineralressource wird derzeit untersucht und wird die mittel- und langfristige Minenentwicklungsstrategie für das Selinsing-Goldprojekt maßgeblich beeinflussen.
Selinsing - Phase 2
Ein erstes Bohrprogramm mit 6 Bohrlöchern über insgesamt 1.620 m wurde geplant, um die Fortsetzung in Einfall- und Streichrichtung der schergebundenen Goldmineralisierung außerhalb der erweiterten Grubenhülle von Selinsing zu testen. Abhängig von den Bohrergebnissen werden weitere Folgebohrungen durchgeführt, um die Ressource außerhalb der erweiterten Tagebaugrenze weiterzuentwickeln.
Das Bohrprogramm (Buffalo Reef und Selinsing) soll bis Juni 2026 vollständig abgeschlossen sein. Die Verfeinerung des Mineralisierungsmodells und seiner Interpretation wird ein fortlaufender Prozess sein, um die Ressourcenaktualisierung zu unterstützen, deren Veröffentlichung für Oktober 2026 vorgesehen ist.
Bohrungen, Analytik und QA/QC
Das unternehmensinterne Bohrteam von Monument wurde wieder zusammengestellt und durch zwei generalüberholte Desco-SP-6500SA-Bohrgeräte (Kapazität bis 350 m Tiefe) unterstützt. Eines der Bohrgeräte wird mit einem Mehrzweck-Bohrkopf ausgestattet, der einen Wechsel zwischen Reverse-Circulation- ("RC") und Diamantbohrungen ("DD") ermöglicht. Zwei zusätzliche externe Bohrgeräte wurden eingesetzt, um die Einhaltung des Zeitplans zu unterstützen.
Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ (Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.
Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.
Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang, Selangor, übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q) sowie CS-Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht.
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt. Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in die Microsoft-Access-Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem Trushot-Digital-Downhole-Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden alle 30-40?m durchgeführt.
Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1-m-Abschnitts ermittelt. Die geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie, Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.
Tabelle 1. Bohrlochansätze für die geplante Buffalo-Reef-/Felda-Minen-Erweiterungsbohrung
|Minenraster
|MRSO
|Bohrloch-ID
|Ost
|Nord
|RL
|Ost
|Nord
|RL
|Tiefe (m)
|Azimut
|Dip
|1
|707
|4760
|512
|421209
|472801
|120
|120
|270
|-60
|2
|685
|4760
|514
|421187
|472798
|123
|120
|270
|-60
|3
|662
|4760
|509
|421165
|472795
|118
|120
|270
|-60
|4
|712
|4800
|497
|421208
|472842
|105
|120
|270
|-60
|5
|690
|4800
|497
|421186
|472839
|106
|120
|270
|-60
|6
|668
|4800
|496
|421165
|472836
|104
|120
|270
|-60
|7
|707
|4839
|494
|421198
|472879
|103
|120
|270
|-60
|8
|680
|4839
|496
|421172
|472876
|104
|120
|270
|-60
|9
|657
|4839
|499
|421149
|472872
|107
|120
|270
|-60
|10
|600
|4760
|513
|421103
|472786
|122
|120
|270
|-60
|11
|577
|4760
|514
|421080
|472783
|123
|120
|270
|-60
|12
|574
|4800
|498
|421071
|472822
|106
|120
|270
|-60
|13
|596
|4800
|498
|421094
|472826
|106
|120
|270
|-60
|14
|659
|3997
|448
|421268
|472039
|56
|120
|0
|-90
|15
|667
|3620
|514
|421328
|471667
|122
|140
|270
|-60
|16
|630
|3820
|450
|421265
|471860
|58
|65
|270
|-60
|17
|645
|3820
|450
|421279
|471862
|58
|100
|0
|-90
|18
|794
|3840
|496
|421424
|471903
|104
|200
|270
|-55
|19
|792
|3860
|498
|421419
|471922
|106
|205
|270
|-60
|20
|636
|3900
|450
|421259
|471940
|58
|85
|0
|-90
|21
|765
|3980
|497
|421376
|472037
|105
|185
|270
|-55
|22
|634
|4020
|445
|421241
|472058
|53
|70
|270
|-60
|23
|634
|4020
|445
|421240
|472058
|53
|90
|0
|-90
|24
|625
|4040
|445
|421229
|472077
|53
|50
|270
|-60
|25
|721
|4100
|492
|421315
|472150
|101
|145
|270
|-50
|26
|710
|4300
|470
|421277
|472346
|78
|130
|270
|-60
|27
|732
|4300
|470
|421298
|472349
|78
|130
|270
|-60
|28
|767
|4320
|475
|421330
|472374
|83
|220
|270
|-60
|29
|772
|4340
|475
|421332
|472395
|83
|230
|270
|-60
|30
|683
|4360
|465
|421242
|472402
|73
|100
|270
|-60
|31
|720
|4360
|465
|421278
|472407
|73
|145
|270
|-60
|32
|793
|4360
|476
|421350
|472417
|84
|208
|270
|-60
|33
|734
|4400
|467
|421286
|472449
|76
|150
|270
|-60
|34
|775
|4400
|471
|421327
|472454
|79
|190
|270
|-60
|35
|821
|4400
|475
|421372
|472461
|83
|230
|270
|-60
|36
|728
|4420
|465
|421278
|472468
|73
|140
|270
|-60
|37
|793
|4420
|471
|421342
|472477
|80
|190
|270
|-60
|38
|727
|4460
|465
|421270
|472507
|73
|135
|270
|-60
|39
|787
|4460
|473
|421330
|472516
|81
|160
|270
|-60
|40
|831
|4460
|476
|421374
|472522
|84
|205
|270
|-60
|41
|791
|4500
|475
|421328
|472556
|84
|160
|270
|-60
|42
|712
|4520
|465
|421248
|472565
|73
|120
|270
|-60
|43
|767
|4520
|470
|421302
|472572
|78
|156
|270
|-60
|44
|800
|4540
|475
|421332
|472597
|84
|200
|270
|-60
|45
|786
|4560
|470
|421315
|472614
|79
|175
|270
|-60
|46
|680
|4600
|467
|421205
|472639
|75
|102
|270
|-60
|47
|786
|4600
|473
|421310
|472654
|81
|135
|270
|-60
|48
|673
|4620
|470
|421195
|472658
|78
|70
|270
|-60
|49
|676
|4660
|470
|421192
|472698
|78
|78
|270
|-60
|50
|680
|4680
|478
|421194
|472718
|86
|80
|270
|-60
|51
|750
|4680
|481
|421262
|472728
|89
|80
|270
|-60
|52
|627
|3126
|500
|421358
|471172
|108
|180
|270
|-60
|53
|691
|3600
|510
|421355
|471650
|119
|125
|270
|-60
|54
|840
|4300
|495
|421405
|472364
|104
|210
|270
|-60
|55
|747
|3466
|494
|421430
|471526
|102
|230
|270
|-50
|56
|651
|3640
|519
|421310
|471684
|127
|150
|270
|-70
|57
|771
|3466
|497
|421453
|471530
|105
|250
|270
|-50
|58
|798
|3840
|497
|421427
|471903
|105
|220
|270
|-70
|59
|705
|3740
|505
|421350
|471791
|113
|200
|270
|-60
|60
|666
|3700
|518
|421316
|471746
|126
|200
|270
|-60
|61
|757
|3420
|491
|421446
|471482
|99
|215
|270
|-60
|62
|639
|3920
|450
|421259
|471960
|58
|100
|0
|-90
|63
|662
|4060
|451
|421263
|472102
|59
|80
|0
|-90
|64
|677
|3860
|450
|421306
|471906
|59
|120
|270
|-60
|65
|641
|4060
|450
|421241
|472099
|58
|80
|270
|-90
|66
|351
|2955
|522
|421109
|470965
|131
|120
|270
|-90
|67
|458
|2980
|523
|421212
|471004
|131
|120
|270
|-60
|68
|564
|3688
|550
|421218
|471720
|158
|50
|270
|-60
|69
|554
|3708
|550
|421205
|471738
|158
|50
|270
|-60
|70
|580
|3780
|550
|421221
|471813
|158
|60
|270
|-60
|71
|592
|3803
|450
|421229
|471838
|58
|50
|270
|-60
|72
|606
|3812
|450
|421242
|471849
|59
|50
|270
|-60
|73
|780
|4017
|495
|421385
|472076
|103
|220
|270
|-60
|74
|588
|4147
|550
|421177
|472178
|158
|80
|270
|-60
|75
|673
|4163
|550
|421259
|472205
|158
|150
|270
|-55
|76
|707
|4151
|550
|421295
|472199
|158
|160
|270
|-60
|77
|589
|4177
|550
|421174
|472207
|158
|100
|270
|-55
|78
|683
|4190
|496
|421265
|472234
|104
|150
|270
|-60
|79
|735
|4193
|496
|421316
|472244
|104
|180
|270
|-60
|80
|641
|4200
|496
|421222
|472238
|104
|130
|270
|-60
|81
|601
|4205
|496
|421182
|472238
|104
|110
|270
|-60
|82
|757
|3500
|499
|421435
|471561
|107
|230
|270
|-60
|83
|779
|3821
|499
|421412
|471882
|107
|200
|270
|-60
|84
|757
|3380
|490
|421452
|471442
|99
|230
|270
|-60
|85
|623
|3920
|450
|421244
|471958
|58
|80
|0
|-90
|86
|619
|3997
|445
|421229
|472034
|54
|100
|0
|-90
|87
|769
|4040
|494
|421371
|472097
|102
|140
|270
|-60
|88
|731
|3500
|494
|421409
|471557
|102
|210
|270
|-50
|89
|761
|3801
|501
|421397
|471860
|109
|200
|270
|-60
|90
|686
|3720
|512
|421334
|471769
|120
|200
|270
|-90
|91
|647
|3660
|521
|421303
|471704
|130
|150
|270
|-80
|92
|707
|3540
|494
|421380
|471593
|102
|210
|270
|-50
|93
|741
|3780
|504
|421380
|471836
|112
|200
|270
|-50
|94
|786
|3380
|492
|421480
|471446
|100
|250
|270
|-50
|95
|646
|3680
|522
|421300
|471724
|130
|120
|270
|-70
|96
|640
|3940
|450
|421258
|471980
|58
|100
|0
|-90
|97
|730
|3540
|499
|421402
|471597
|108
|230
|270
|-60
|98
|726
|3765
|506
|421367
|471819
|114
|200
|270
|-80
|99
|784
|3420
|493
|421472
|471485
|101
|250
|270
|-50
|100
|618
|3940
|450
|421236
|471977
|58
|80
|0
|-90
|101
|650
|3960
|450
|421264
|472001
|59
|120
|0
|-90
|102
|628
|3960
|450
|421243
|471998
|58
|100
|0
|-90
|103
|622
|3880
|450
|421248
|471918
|58
|100
|270
|-70
|104
|626
|4074
|550
|421225
|472111
|158
|70
|270
|-90
|105
|595
|4040
|445
|421199
|472073
|53
|50
|270
|-60
|106
|645
|3860
|450
|421273
|471902
|58
|100
|270
|-60
|107
|656
|3900
|450
|421279
|471943
|59
|90
|270
|-60
|108
|786
|4239
|496
|421360
|472296
|104
|53
|270
|-60
|109
|786
|4240
|496
|421360
|472297
|104
|240
|270
|-60
Tabelle 2. Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher.
|Minenraster
|MRSO
|Bohrloch-ID
|Ost
|Nord
|RL
|Ost
|Nord
|RL
|Tiefe (m)
|Methode
|Größe
|Azimut
(Mine)
|Azimut
(RSO)
|Dip
|1
|MBRRCDD01
|627
|3126
|500
|421358
|471172
|108.4
|171.9
|RC/Diamant
|HQ
|2700
|2620
|-600
|2
|MBRRCDD02
|458
|2980
|522
|421212
|471004
|130.7
|122.5
|RC/Diamant
|HQ
|2650
|2570
|-600
|3
|MBRRC579
|589
|4177
|496
|421174
|472207
|104.3
|84.0
|RC
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|4
|MBRDD600
|656
|3900
|450
|421279
|471943
|58.7
|90.6
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|5
|MBRDD601
|645
|3860
|450
|421273
|471901
|58.3
|100.2
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|6
|MBRDD602
|621
|3880
|450
|421248
|471918
|58.2
|101.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|7
|MBRDD603
|707.4
|4151.5
|492.5
|421294
|472199
|100.7
|125.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|8
|MBRDD604
|771.9
|4040.6
|493.5
|421374
|472098
|101.7
|140.1
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|9
|MBRDD605
|673.4
|4162.8
|495.8
|421259
|472205
|104.0
|183.9
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|10
|MBRDD606
|625.9
|4074.3
|455.1
|421225
|472111
|63.3
|71.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|11
|MBRDD607
|554.4
|3707.8
|484.9
|421205
|471738
|93.1
|50.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|12
|MBRDD608
|564.3
|3687.6
|485.3
|421218
|471720
|93.5
|50.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|13
|MBRDD609
|580.4
|3779.9
|455.2
|421221
|471813
|63.4
|62.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|14
|MBRDD610
|786.0
|4238.9
|495.6
|421360
|472296
|103.8
|53.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|15
|MBRDD611
|640.4
|4200.1
|495.8
|421221
|472238
|104.0
|130.9
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|16
|MBRDD612
|600.9
|4205.4
|496.0
|421182
|472237
|104
|110.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|17
|MBRDD613
|682.7
|4189.4
|495.8
|421265
|472233
|104.0
|150.7
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|18
|MBRDD614
|734.1
|4193.7
|495.6
|421315
|472244
|104
|180.3
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|19
|MBRDD615
|786.7
|3861.6
|497.5
|421414
|471923
|106
|180.6
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|20
|MBRDD616
|779.4
|3849.7
|497.7
|421408
|471910
|106
|206.4
|Diamant
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|21
|MBRRC578
|351.5
|2955.2
|522.4
|421109
|470965
|131
|60.00
|RC
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|22
|MBRRC581
|787.2
|4240.2
|495.7
|421361
|472298
|103.8
|84.00
|RC
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|23
|MBRRC580
|588.5
|4147.4
|485.7
|421177
|472178
|93.9
|80.00
|RC
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|24
|MBRRC610
|606.5
|3811.9
|450.4
|421242
|471849
|59
|50.00
|RC
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|25
|MBRRC611
|592.3
|3803.2
|450.3
|421229
|471838
|58
|50.00
|RC
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|26
|MBRRC612
|630.4
|3820.0
|450.6
|421265
|471860
|59
|60
|RC
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|27
|MBRDD617
|763.3
|3981.4
|496.7
|421374
|472038
|105
|200.4
|DD
|PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
Tabelle 3. Tabelle der Analyseergebnisse für bisher abgeschlossene Bohrungen (die angegebenen Intervalle beziehen sich auf die Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.)
|Bohrloch-ID
|Von
(m)
|Bis
(m)
|Breite (m)
|Abschnitt
|Kommentar
|MBRRCDD01
|149
160
|154
161
|5
1
|2,01?g/t Au & 0,47?%?Sb und
1,14?g/t Au & 0,2?%?Sb
|Buffalo Reef South-Erweiterung
|MBRRCDD02
|Kein signifikantes Ergebnis
|Buffalo Reef-Erweiterung
|MBRRC579
|2
|24
|22
|0,86?g/t Au beinhaltet
1?m?@?1,41?g/t Au ab 2?m,
6?m?@?1,9?g/t Au ab 8?m,
2?m?@?0,94?g/t Au ab 17?m,
1?m?@?1,13?g/t Au ab 22?m
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD600
|55
|59
|4
|3,42?g/t Au & 0,49?%?Sb
|Buffalo Reef-Erweiterung
|MBRDD601
|43
|50
|7
|4,79?g/t Au & 0,61?%?Sb beinhaltet
5?m?@?6,33?g/t Au & 0,79?%?Sb ab 45?m
|Buffalo Reef-Erweiterung
|MBRDD602
|22
26
|25
34
|3
8
|1,82?g/t Au & 0,61?%?Sb und
2,17?g/t Au & 0,30?%?Sb beinhaltet
3?m?@?3,36?g/t Au & 0,58?%?Sb ab 26?m
|Buffalo Reef-Erweiterung
|MBRDD603
|53
121
|54
124
|1
3
|3,96?g/t Au und
1,71?g/t Au
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD604
|99
|103
|4
|3,19?g/t Au & 0,50?%?Sb beinhaltet
2?m?@?5,60?g/t Au & 0,72?%?Sb ab 100?m
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD605
|Kein signifikantes Ergebnis
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD606
|36.7
53.3
|45.7
57.4
|9
4.1
|1,23?g/t Au & 0,19?%?Sb und
0,83?g/t Au & 0,10?%?Sb
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD607
|Kein signifikantes Ergebnis
|BRC2/BRC3-Lücke
|MBRDD608
|Kein signifikantes Ergebnis
|BRC2/BRC3-Lücke
|MBRDD609
|Kein signifikantes Ergebnis
|BRC2/BRC3-Lücke
|MBRDD610
|Kein signifikantes Ergebnis
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD611
|6.9
|9.9
|3
|4,66?g/t Au & 1,28?%?Sb
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD612
|Ergebnisse stehen aus
|BRC2/BRC3-Lücke
|MBRDD613
|Kein signifikantes Ergebnis
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD614
|Ergebnisse stehen aus
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRDD615
|Ergebnisse stehen aus
|BRC2/BRC3-Lücke
|MBRDD616
|Ergebnisse stehen aus
|BRC2/BRC3-Lücke
|MBRDD617
|Ergebnisse stehen aus
|Buffalo Reef-Erweiterung
|MBRRC578
|Ergebnisse stehen aus
|Buffalo Reef-Erweiterung
|MBRRC581
|Ergebnisse stehen aus
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRRC580
|Ergebnisse stehen aus
|BRC3/BRC4-Lücke
|MBRRC610
|Ergebnisse stehen aus
|BRC2/BRC3-Lücke
|MBRRC611
|Ergebnisse stehen aus
|BRC2/BRC3-Lücke
|MBRRC612
|Ergebnisse stehen aus
|BRC2/BRC3-Lücke
Tabelle 4. Bohrlochansätze für die geplante Selinsing-Erweiterungsbohrung
|Minenraster
|MRSO
|Bohrloch-ID
|Ost
|Nord
|RL
|Ost
|Nord
|RL
|Tiefe (m)
|Azimut
|Dip
|1
|1064
|1930
|492
|421959
|470049
|100
|380
|270
|-60
|2
|998
|1880
|494
|421900
|469990
|102
|380
|270
|-60
|3
|922
|2110
|498
|421792
|470207
|106
|160
|270
|-60
|4
|970
|2090
|492
|421843
|470194
|100
|160
|270
|-60
|5
|1001
|2050
|494
|421879
|470159
|102
|160
|270
|-60
|6
|1003
|1840
|494
|421911
|469951
|102
|380
|270
|-60
|7
|695
|1580
|521
|421642
|469651
|129
|160
|270
|-60
|8
|669
|1580
|517
|421616
|469647
|126
|160
|270
|-60
|9
|719
|1580
|520
|421666
|469654
|128
|160
|270
|-60
Referenzen
[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at Selinsing Gold Mine (7. Juli 2025).
Erklärung der qualifizierten Person
Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Daten, die von Herrn Mark Shelverton BSc (Hons), Chief Managing Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Er ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine qualifizierte Person im Sinne von NI?43-101.
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison-Goldprojekts in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung, einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.
Cathy Zhai, President und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580 -1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6, Kanada
